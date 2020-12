Carlos Fernández rep un Premi PROA com a millor productor

Els productors audiovisuals federats, PROA, han lliurat els set Premis PROA a el millor productor de l'any que, en aquesta ocasió, celebra la seva cinquena edició. Carlos Fernández, CEO de Filmax i president de AEGA-CAT, va rebre el guardó de ProTV.





Tots els premiats van merèixer la distinció tant per "la seva aportació al desenvolupament de la indústria, com per la seva participació activa en el treball de la Federació per continuar enfortint la producció audiovisual".





Els altres premiats van ser Rafa Molés (SUICAfilms), Horacio Martos i Andrés Bou (Social Point), Jordi B. Oliva (Imagic tv), Jordi Évole i Ramon Lara, i Tono Folguera i Sergi Moreno (Lastor Media).