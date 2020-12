​Els aiguats de divendres provoquen importants afectacions als camins del nord-est del Parc Natural de la Serra Collserola

Divendres passat, 18 de desembre, va tenir lloc un episodi de pluges intenses que va afectar especialment les localitats de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès. Una situació meteorològica inesperada i no predita (segons els models meteorològics no havia de provocar pluges intenses ni abundants) va donar pas a una precipitació extraordinària al vessant nord de Collserola, amb quantitats completament excepcionals.













La pluja acumulada entre el dijous 17 al vespre i el dissabte 19 al matí podria haver arribat als 300 mm en alguns punts de Cerdanyola, una quantitat que suposa gairebé la meitat de la que cau durant tot un any.





Principals camins afectats

L'acumulació d'aigua va provocar una important crescuda de la riera de Sant Cugat i dels torrents tributaris, que va tenir com a conseqüència que molts camins propers a aquesta xarxa, parallels o que la travessen, quedessin afectats amb diversa consideració.





Concretament, els camins amb més incidències són els que van de Can Cerdà a Can Güell (A13), de Torre Gresa a l'àrea de lleure del Torrent de Can Coll (A11) i d'aquesta àrea a Can Codina (A09), el B9 des de la carretera d'Horta a Cerdanyola a l'enllaç amb el B11, els del barri de Canaletes (Cerdanyola) a Can Catà (A05) i a Serra na Joana (A18), el de Flor de Maig a Can Calders (B07-B13), el de Can Borrell a Sant Medir (B05), el de Sant Cugat (plaça Rotary) a Can Borrell (B06) i el del Turó de Montcada (H02).





Des de dilluns, s'estan efectuant tasques d'urgència al Parc per obrir-hi camins, traient arbres caiguts i branques que barren el pas, i retirant tant les restes d'esllavissades com les acumulacions de terra procedent dels torrents. Un cop els camins estiguin secs, s'hi podran fer actuacions per millorar-ne el ferm.





Altres intervencions requeriran molt més temps per arribar a deixar determinats trams en les condicions òptimes per a la circulació. Per la seva envergadura, en alguns casos caldrà redactar projectes d'arranjament o, si escau, de modificació dels traçats dels camins, per evitar que es puguin repetir situacions similars a les viscudes.





Per tot això, caldrà estar alerta quan es passi per la xarxa de camins d'ús públic d'aquest sector del Parc.





Tercer temporal excepcional del 2020

Aquest temporal extrem ja és el tercer que enguany passa per Collserola i que hi causa afectacions importants. A finals de gener, el temporal Glòria va afectar intensament els boscos de la serra; a finals d'abril un altre temporal va provocar destrosses als camins del Parc i esllavissades considerables; finalment, aquest del mes de desembre se suma als anteriors i genera nombroses incidències als camins. Malauradament, tot fa preveure que els fenòmens meteorològics extrems seran cada vegada menys excepcionals i que en tindrem de manera més freqüent, un fet que es pot relacionar indirectament amb el canvi climàtic.





Cada any s'inverteixen 145.000 € en el manteniment ordinari dels camins de la xarxa de prevenció d'incendis del Parc. A més, els dos últims anys s'hi han fet actuacions extraordinàries per restaurar-hi talussos afectats per temporals, els arranjaments dels quals s'han dissenyat per fer-los resistents als fenòmens meteorològics més extrems.