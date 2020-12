Els treballadors de Metro de Barcelona convoquen vaga l'11 de gener

Els treballadors de Metro de Barcelona han convocat una vaga per al dilluns 11 de gener, de 7 a 9 hores i de 16 a 18 hores, coincidint amb el retorn escolar, per protestar contra el nou sistema de contractació que consideren que "eternitza" la precarietat dels treballadors temporals, ha explicat el secretari primer de Comitè d'Empresa, Toni Edo, en roda de premsa aquest divendres.













L'Assemblea General de Treballadors va decidir el passat 14 de desembre convocar una concentració a la plaça Sant Jaume el 28 de desembre i parades de dues hores per torn el 11 de gener.





Es tracta d'una decisió que mantindran mentre no arribin a un acord amb la direcció perquè deixin d'aplicar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) proposat.





Segons els treballadors, aquest nou sistema de contractació busca ampliar la precarietat entre la plantilla, i lamenten que la recompensa a la seva resposta durant el confinament sigui "imposar unilateralment una contractació per augmentar la temporalitat".





Assenyalen que no estan disposats a que la situació de companys que arriben a tenir fins a deu anys de temporalitat s'eternitzi per la voluntat de l'actual director de personal, Carlos Jiménez, a qui acusen d'aprofitar-se de la Covid-19 per "destruir la unitat de la plantilla ".





Per això, han avisat la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, que la vaga serà la seva responsabilitat i han advertit que la manera d'evitar-la és no aplicar el sistema de contractació: "Si Alarcón entén que no és el moment d'aplicar aquesta mesura imposada, no hi haurà motius per fer vaga ".





TMB: OBERT AL DIÀLEG





Alarcón va assegurar dimecres passat en declaracions als periodistes que, des que es va formar la nova direcció de TMB fa un any i mig, sempre han tingut la mà estesa cap als treballadors.





"Amb el Bus hem tancat un acord per unanimitat i hi ha molt bon clima laboral. Pel que fa al Metro continuem amb la mà estesa i amb el diàleg", ha sostingut.