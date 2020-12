Denunciades 34 persones per participar en una festa a la plaça de la Farinera a Terrassa

El 112 va informar ahir, a les 19.47 h, que un grup d’unes 30 persones estava celebrant una festa a la plaça de la Farinera, a Terrassa, incomplint les restriccions per contenir la Covid-.19.





Van acudir al lloc cinc unitats de la Policia Municipal, que van constatar la presència de gran quantitat de persones al lloc que no feien ús de la mascareta i es trobaven consumint begudes. Els agents van identificar a 34 d’aquestes persones, a les que es va interposar denúncia per incomplir les mesures per contenir la Covid-19.





La Policia Municipal també va interposar ahir una denúncia a la propietària d’un establiment de restauració de la Rambleta del Pare Alegre, amb el carrer de Navas de Tolosa, que oferia servei de taula en horari no permès. Els agents van actuar després de rebre la trucada d’un particular, a les 18.23 h, i van comprovar que hi havia sis clients a l’interior consumint que, en observar la presència policial, van intentar amagar-se darrera de la barra. Els agents van denunciar a la propietària de l’establiment.





Finalment, els agents també van interposar una denúncia ahir a un ciutadà per no dur la mascareta a la via pública.





Un total de 25 denúncies en dos controls per garantir la seguretat vial









La Policia Municipal va interposar al llarg del dia d’ahir un total de 25 denúncies en dos controls estàtics de seguretat vial.





El primer era un control d’alcoholèmia, que es va iniciar a les 9 h als voltants de la carretera de Rubí. Al llarg de les tres hores que va durar, es van interposar 15 denúncies, 11 de les quals per tenir la ITV caducada, una per tenir el permís de conduir caducat, una més a un conductor que es va saltar un cediu el pas, i una altra a una conductora per possessió de substàncies estupefaents.





El segon control es tractava d’un dispositiu estàtic per controlar la seguretat vial i es va iniciar a les 16.30 h, finalitzant a les 18.30h, amb un total de 10 denúncies interposades. D’aquestes denuncies, dues van ser per conduir sota els efectes de les drogues, dues per no dur el cinturó de seguretat, una més per utilitzar el dispositiu mòbil conduint i cinc per tenir la ITV caducada.