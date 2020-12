Colau atribueix a Buch la mala gestió de les protestes de la Meridiana: "Ha faltat voluntat política"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha retret aquest divendres a l'exconseller d'Interior Miquel Buch seva gestió sobre les protestes que es produeixen des de fa 14 mesos a l'avinguda Meridiana i que la tallen al trànsit: "Ha faltat voluntat per part de la Conselleria d'Interior i espero que això canviï en breu ".













Ho ha dit durant el ple municipal, en resposta a una pregunta d'el PP sobre aquesta qüestió, i en què ha defensat que s'ha de mantenir el dret a la manifestació, però que aquest ha de conciliar-se amb altres drets.





"Una cosa és una manifestació puntual i l'altra és que es repeteixi cada dia i que col·lisioni amb els drets d'altres veïns i veïnes", ha exposat Colau.





L'alcaldessa ha afirmat que Buch no tenia "cap voluntat d'assumir la seva responsabilitat de gestió", malgrat que des de l'Ajuntament li van oferir buscar formes de mediació per conciliar el dret a la protesta, però que no impedís a altres veïns a moure, ha dit.





Per això ha confiat que es pugui buscar una sortida raonable amb l'actual conseller d'Interior, Miquel Sàmper: "S'ha de mantenir el dret a la manifestació, però no si això vol dir que es menyspreen els drets d'altres ciutadans durant mesos i mesos ".