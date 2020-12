Més del 78% de la població catalana ja gaudeix de la tecnologia 5G de Telefónica

La tecnologia mòbil de cinquena generació ja està disponible en 200 poblacions catalanes, superant les 176 planificades per a final d'any.

















Telefónica avança els seus objectius, ia 23 de desembre ia ha encès més de 200 poblacions amb 5G, enfront de les 176 planificades inicialment, fet que suposa donar cobertura al 78% de la població de Catalunya i superar les previsions marcades per a aquesta data que farà que a final d'any arribi a el 81% de la població.





Amb aquest desplegament de 5G es cobreixen poblacions de molt diferent grandària, des de les més grans fins a les més petites de menys de 1.000, fins i tot algunes per sota dels 150 habitants.





Totes totes les capitals de província, compten amb accés a la xarxa de 5G de Telefónica, a més de les principals ciutats i poblacions petites i mitjanes com S abadell, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Igualada, Manresa, Martorell, Olot, Llançà, Roses, Pals, Reus, Cambrils, Salou, Balaguer, Bagà, Bolvir, Aigua Viva, Begur, Sils Montblanc i Mollerusa, entre moltes altres.





La posada en marxa de la xarxa de 5G va ser un compromís amb la societat i amb la digitalització de Telefónica va llançar l'objectiu, avui superat, al setembre de la mà del seu president.





José María Álvarez-Pallete afirma: "la posada en marxa de la nostra xarxa d'5G és un salt de nivell cap a la hiperconnectivitat, que canviarà el futur d'Espanya".





El compliment del desplegament de la xarxa de 5G de Telefónica reafirma l'impuls de la digitalització completa del nostre país. Tal com explica José Manuel Casas, director territorial de Telefónica a Catalunya "es tracta de realitzar un desplegament de 5G per a tots, que ja arriba tant a les grans poblacions com a nuclis de poc més de 100 habitants. Ja hem superat els objectius previstos en aquesta data i amb això vam impulsar la digitalització de país, de les pimes, de les Administracions Públiques i dels ciutadans "i també ha recordat que" com la fibra i com tantes altres grans coses, un cop més vam demostrar, i ho seguirem fent, que el 5G és Telefónica. El nostre país lidera avui les infraestructures digitals d'Europa, amb la xarxa més extensa de fibra òptica i ho seguirem fent amb aquest desplegament de l'5G ".

















En aquesta primera fase de desplegament, la companyia està treballant amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G amb l'objectiu de portar la nova tecnologia a el màxim de població des del primer moment.





Aquest desplegament inicial està fent ús dels emplaçaments i infraestructures actuals i, a mitjà i llarg termini, s'anirà complementant amb noves estacions base i small cells, segons la capacitat o la cobertura ho vagin requerint.





AVANTATGES TÈCNIQUES DEL 5G





Aquesta nova generació de telefonia mòbil permet la connectivitat ultraràpida i amb unes capacitats diferencials en termes d'ample de banda, tant de pujada com de baixada, molt baixa latència i capacitat per connectar a milions de dispositius. La gran transformació del 5G és que farà possible un món en el qual la major part dels nostres objectes d'ús quotidià seran elements connectats entre si i amb nosaltres, amb un major ample de banda i una velocitat de mil·lisegons.





































Telefónica va llançar en aquest 2020 un pacte digital de què formava part el llançament i desplegament de l'5G. El Pacte Digital promou l'establiment d'unes regles de joc adaptades a la nova realitat post Covid-19 per evitar les desigualtats en el món digital, fomentar l'accés a la connectivitat de nova generació ia la protecció dels drets humans enfront de les amenaces tecnològiques . "Un Pacte Digital que, de nou, se centra en les persones i que està basat en el diàleg i l'acord entre administracions, societat i empreses" va assenyalar el manifest de la companyia.





























Per als clients particulars, a més dels avantatges que aporta el 5G en termes de major velocitat i menor latència per, per exemple, la descàrrega d'una pel·lícula en segons, el 5G suposarà la possibilitat, entre altres, de gaudir de retransmissions esportives en directe en les que l'usuari tindrà una experiència 360º i podrà visionar qualsevol angle d'el partit com si estigués a la pista. A més, aquells que siguin aficionats a l'gaming comptaran una experiència en mobilitat similar a la que els aporta la fibra a la llar, és a dir, sense interrupcions o latència. Així, el 5G permetrà jugar, al telèfon mòbil, com si s'estigués a la pantalla de l'ordinador de casa o en una vídeo consola.





















Per a les empreses, destaquen els serveis de Multiaccess Edge Computing, que ofereixen serveis d'ultra baixa latència i una major capacitat de còmput "a la vora de la xarxa", a més de serveis com les xarxes privades 5G, el IOT massiu i les comunicacions crítiques més de la virtualització de la xarxa, que facilita utilitzar els recursos de xarxes de forma més eficaç en funció de les necessitats dels clients.





L'ANTIGA XARXA DE COURE SERÀ SUBSTITUÏDA PER FIBRA





Telefónica treballa amb les últimes generacions de ràdio que permeten el doble ús 4G i 5G amb l'objectiu de portar el 5G des del primer moment a l'màxim de població. En aquesta primera fase es llança la xarxa 5G gràcies a una tecnologia que combina el desplegament 5G NSA (Non Stand Alone) i DSS (Dynamic Spectrum Sharing) per desplegar immediatament després la xarxa 5G SA (Stand Alone), quan la tecnologia estigui plenament disponible després de l'estandardització.





Així mateix, aquest desplegament inicial està fent ús dels emplaçaments i infraestructures actuals i, a mitjà i llarg termini, s'anirà complementant amb noves estacions base i small cells, segons la capacitat o cobertura ho requereixin.





Per a això, s'estan utilitzant les bandes de 3,5 Ghz, única banda 5G ja llicenciada als operadors i les bandes mitjanes (1800-2100 MHz), on actualment hi ha el 4G aprofitant la possibilitat d'usar equip NR (New Ràdio) que pot funcionar en ambdues tecnologies, 4G i 5G alhora.





Els nous desplegaments aniran compassats d'un gradual apagat de les antigues xarxes de segona i tercera generació. El 100% de la xarxa de coure haurà estat substituïda per fibra en abans de 2025, quan també finalitzarà el apagada de la xarxa 3G. Això permetrà una gestió més eficient de les inversions, ja que no serà necessari incrementar-les per abordar els nous desplegaments.