L'Hospitalet aprova inicialment un pressupost de 259,3 milions per al 2021

El ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) d'aquest dimecres ha aprovat de forma inicial un pressupost de 259.300.000 per 2021, un 0,79% menys que el de l'exercici anterior, i que té com a objectiu contribuir a sortir "com més aviat millor" de la crisi del Covid-19.









Els comptes municipals han comptat amb el vot en contra de l'HECP-ECG i del PP, i l'abstenció d'ERC i Cs, i s'incrementaran previsiblement amb recursos procedents dels romanents de tresoreria i els fons extraordinaris de l'Estat i europeus, ha informat el consistori en un comunicat.





El pressupost compta amb un dèficit que per primera vegada està per sota del 30% dels ingressos corrents (és del 29%), un període de pagament a proveïdors per sota dels 30 dies i capacitat de finançament.





INGRESSOS I DESPESES





En relació als ingressos municipals, es manté el pes dels ingressos propis, amb un 57,5%, encara que es preveu una reducció dels ingressos d'un 1,57% procedents de l'afectació a les taxes i preus públics de les mesures pel Covid-19.





Així, el ple ha donat el vistiplau definitiu a les ordenances i preus públics per a 2021 amb el vot en contra de PP i l'abstenció de l'HECP-ECG, Cs i ERC, que mantenen el tipus tributari existent dels impostos municipals a l'espera de l'aplicació del Pacte de ciutat, tot i que es contemplen mesures tributàries per al sector de la restauració, el comerç i la indústria per la pandèmia.





Es preveu que les aportacions de l'Estat i la Generalitat siguin les mateixes que en 2020: un 34% dels ingressos per part del primer i un 5,1% del segon, mentre que la Diputació de Barcelona aportarà el 0,8% i el àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i altres aportaran el 2,4%.





En 2021 es preveu destinar 7 milions d'euros en l'apartat d'inversions en àmbits com la seguretat i mobilitat urbana (719.000 euros), adequació dels carrers per a la millora de la mobilitat sostenible (1,08 milions) i la millora de l'enllumenat públic (264.500 euros), entre d'altres.