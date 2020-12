Exdiputats del PP y del PSOE presenten un pla de reindustrialització a Foment del Treball

Una delegació d’exdiputats de les Corts Generals encapçalada per José María Mesa Parra i Antonio Gallego -redactors entre altres del document- ha visitat Foment del Treball i s’ha reunit amb el president, Josep Sánchez Llibre, amb el secretari general, David Tornos i amb el cap de gabinet de Presidència, Jordi Casas, als quals han lliurat el document de l’Associació d’exdiputats i exsenadors de les Corts Generals que recull les seves propostes per a la reindustrialització d’Espanya.













Els dos exdiputats han explicat a la direcció de Foment el contingut d’aquest document extens i exhaustiu sobre la reindustralització, i que se suma a les propostes que la patronal catalana ja ha presentat amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat de la indústria i garantir el manteniment i creació de llocs de treball.





“El pes de la indústria espanyola en la producció agregada nacional ha anat reduint-se progressivament al llarg dels últims anys, realitat que cal revertir. Al nostre entendre, -assenyalen els autors- ha de ser una gran prioritat política nacional crear les condicions de contorn i els sistemes d’incentius que facin possible una reconcentració d’activitats productives avançades”.





Foment del Treball valora molt positivament el document perquè demostra que el consens és possible i és la via més efectiva per aconseguir els objectius compartits.