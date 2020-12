El Congrés exercirà de banc d'aliments repartint sopars de Nadal per a la gent sense recursos

El Congrés dels Diputats obrirà aquest dijous les seves portes per repartir sopars de Nadal a persones sense recursos, una iniciativa proposada per l'Associació Missatgers de la Pau, que l'any passat ja es va realitzar al Senat. Vox s'ha despenjat de l'acte al considerar "hipòcrita" que es facin aquests exercicis públics de "caritat".













A causa de les restriccions sanitàries, aquesta iniciativa solidària, que compleix ja la seva cinquena edició, no podrà celebrar amb un sopar tradicional amb els convidats asseguts al voltant d'una taula, sinó que consistirà en el repartiment de menús de Nadal.





La presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, i el pare Àngel, president de Missatgers de la Pau, seran els amfitrions i encapçalaran el repartiment dels sopars.





L'acte començarà a dos quarts de la tarda amb la recepció de les 150 persones sense llar convidades, que realitzaran una visita a l'hemicicle de Congrés. Després Batet i el pare Àngel, així com a voluntaris tant de la Cambra Baixa com de l'associació, faran entrega als convidats d'una caixa individual, que contindrà el sopar de Nadal.





La Cambra Baixa càrrec de les despeses que es derivin d'aquest acte, però Missatgers de la Pau s'ocuparà de portar el càtering i col·laborarà en l'organització i el repartiment amb els seus propis voluntaris.





Vox, l'únic partit que es va oposar a la Mesa de Congrés a acollir aquesta iniciativa, ha decidit no participar d'aquest acte. Considera "hipòcrita" que la mateixa Cambra que va investir al Govern de Pedro Sánchez es converteixi ara en "escenari mediàtic" d'un sopar solidari. A més, pensa que els actes de solidaritat o caritat han de practicar-se "de manera discreta" i preservant la dignitat de les persones que necessiten aquesta ajuda.





Es tracta de la cinquena edició del Sopar de Nadal que organitza el Pare Àngel en llocs emblemàtics per cridar l'atenció sobre el problema de les persones sense llar i en situació d'exclusió social que viuen 8,5 milions de persones a Espanya, segons el VIII informe Foessa.





ALTRES ANYS A L'AJUNTAMENT, EL PRAT O SENAT





El Congrés se suma així a altres institucions i espais emblemàtics de Madrid com el Pati de Cristalls de l'Ajuntament, el Cercle de Belles Arts, el Museu del Prat o el Senat, que han acollit aquesta iniciativa en edicions anteriors.





L'any passat, al sopar que va acollir el Senat, van assistir 120 persones i per raons d'espai i pel seu desig de no sortir en els mitjans de comunicació, altres 130 van sopar a l'Església de Sant Antón. Aquest any qui vulgui podrà degustar allà també el menjar preparat que es repartirà al Congrés.