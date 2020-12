La diferència de pressió arterial entre els braços està relacionada amb un major risc de mort

Un gran estudi internacional ha confirmat que una diferència en les lectures de la pressió arterial entre els braços està relacionada amb un major risc d'atac cardíac, accident vascular cerebral i mort.













Els investigadors, dirigits per la Universitat d'Exeter (Regne Unit), van realitzar un meta-anàlisi de tota la investigació disponible, i després fusionar les dades de 24 estudis globals per crear una base de dades de gairebé 54.000 persones. Les dades abastaven adults d'Europa, els Estats Units, Àfrica i Àsia per als que es disposava de lectures de la pressió arterial d'ambdós braços.





Publicat a la revista científica 'Hypertension', l'estudi és el primer a concloure que com més gran sigui la diferència de pressió arterial entre els braços, més gran serà el risc addicional per a la salut del pacient.





En l'actualitat, les directrius internacionals sobre la pressió arterial aconsellen als professionals de la salut que mesurin la pressió arterial en ambdós braços a l'avaluar el risc cardiovascular, però això s'ignora àmpliament. El nou estudi proporciona un nou límit superior de "normal" per a una diferència de pressió arterial entre braços, que és significativament més baixa que la guia actual. Així, la investigació podria conduir a un canvi en les directrius internacionals sobre hipertensió, el que significa que es podrien identificar més pacients de risc i rebre un tractament que podria salvar-los la vida.





Treballant amb un grup assessor de pacients en cada pas de la investigació, l'equip va analitzar les dades sobre la diferència de la pressió arterial entre els braços i va realitzar un seguiment del nombre de morts, atacs cardíacs i accidents cerebrovasculars que es van produir en la cohort a al llarg de 10 anys.





"Revisar un braç i després l'altre amb un monitor de pressió arterial d'ús rutinari és barat i es pot dur a terme en qualsevol entorn sanitari, sense necessitat d'equips addicionals o costosos. Tot i que les directrius internacionals recomanen actualment que es faci, només es fa al voltant de la meitat de les vegades com a molt, normalment a causa de les limitacions de temps. la nostra investigació mostra que el poc temps extra que porta mesurar els dos braços podria en última instància salvar vides ", explica l'autor principal i metge de capçalera, Chris Clark, de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Exeter.





"Sabem des de fa temps que una diferència en la pressió arterial entr e els dos braços està relacionada amb resultats de salut més pobres. El gran nombre de persones involucrades en l'estudi ens ajuda a entendre això amb més detall. Ens diu que com més alta sigui la diferència de pressió arterial entre els braços, més gran serà el risc cardiovascular, pel que és realment crític mesurar els dos braços per establir quins pacients poden tenir un risc significativament més gran. els pacients que requereixen una revisió de la pressió arterial han d'esperar ara que sigui revisada en ambdós braços, a l'almenys una vegada ", afegeix el científic.





La pressió arterial puja i baixa en un cicle amb cada pols. Es mesura en unitats de mil·límetres de mercuri (mmHg), i la lectura sempre es dóna en dos números: la lectura superior (sistòlica) representa la pressió arterial màxima i el valor inferior (diastòlica) és la pressió arterial mínima. Una pressió arterial sistòlica alta indica hipertensió. Això afecta un terç de la població adulta i és l'única causa principal a nivell mundial d'atacs cardíacs, vessaments cerebrals i morts evitables.





Una diferència significativa entre els mesuraments de la pressió arterial sistòlica en els dos braços podria ser indicativa d'un estrenyiment, o un enduriment, de les artèries, que pot afectar el flux sanguini. Aquests canvis arterials es reconeixen com un marcador addicional de risc per a un posterior atac cardíac, un accident vascular cerebral o una mort prematura, i han de ser investigats per al seu tractament.





Els investigadors van concloure que cada diferència de mmHg trobada entre els dos braços, elevava a un u per cent el risc previst a 10 anys que passés un dels següents casos: nova angina, un atac a el cor o un vessament cerebral.





De moment, tant les directrius del Regne Unit com les europees reconeixen una diferència sistòlica de 15 mmHg o més entre els dos braços com el llindar indicatiu de risc cardiovascular addicional. Aquest nou estudi va trobar que un llindar més baix de 10 mmHg era clarament indicatiu de risc addicional, el que significaria que s'hauria de considerar a moltes més persones per al tractament si existeix tal diferència entre els braços.





Amb aquesta finalitat, l'equip d'investigació ha creat una eina fàcil d'utilitzar per als clínics, per establir qui han de ser considerats per al tractament en funció del seu risc, incorporant la lectura de la pressió arterial en ambdós braços.





"Creiem que una diferència de 10 mmHg pot considerar raonablement com un límit superior del normal per a la pressió arterial sistòlica entre els braços, quan tots dos braços es mesuren en seqüència durant les cites clíniques de rutina". Aquesta informació hauria de incorporar-se a les futures directrius i pràctiques clíniques per avaluar el risc cardiovascular ". Significaria que es consideraria a moltes més persones per a un tractament que podria reduir el seu risc d'atac cardíac, accident vascular cerebral i mort", conclou el professor Victor Aboyans, cap de departament de Cardiologia de l'Hospital Universitari Dupuytren de Llemotges (França).