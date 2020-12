El Govern central proposa apujar la pensió un 4% per cada any de retard en la jubilació i penalitzarà l'anticipada

El Govern ha lliurat als agents socials el pla del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per al sistema públic de pensions. La idea principal del Departament capitanejat per José Luis Escrivà és premiar aquelles persones que decideixin jubilar-se més tard i, per contra, retallar les pensions per prejubilació o parcials.





D'aquesta manera, la Seguretat Social planteja premiar amb una bonificació d'un 4% a aquells treballadors que decideixin retardar l'edat de jubilació un any. Encara que també preveu altres escenaris, com rebre una quantitat determinada en el moment de la jubilació o una combinació de tots dos procediments.





En el document lliurat a sindicats i patronal el Govern també preveu rebaixar les pensions de prejubilació i parcials, modificant els coeficients penalitzadors que s'apliquen quan un treballador decideix voluntàriament abandonar el mercat laboral abans d'hora. La reducció econòmica serà encara més gran si el treballador tenia dret a la pensió màxima.





De la mateixa manera, s'enduriran les exigències de jubilació anticipada per als ciutadans que realitzen una activitat laboral en condicions perilloses, que hauran de demostrar que aquest tipus de treball s'ha realitzat en edats pròximes a la jubilació.





Revaloritzar les pensions





El Ministeri de Seguretat Social també ha plantejat legislar que les pensions es revaloritzin anualment en referència a l'IPC. Pensions en cap cas baixaran, encara que l'IPC sigui negatiu, expliquen fonts del ministeri.