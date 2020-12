El Govern central avança en les obres de l'enllaç entre l'A-2 i l'AP-7 a Castellbisbal

Les obres de l'enllaç entre l'Autovia del Baix Llobregat (A-2) i l'autopista AP-7 a Castellbisbal (Barcelona) a càrrec de el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) continuen avançant, han informat fonts de la Delegació del Govern central a Catalunya.













El nou enllaç, amb una longitud aproximada d'1 quilòmetre i un pressupost de 74,6 milions d'euros, suposarà un estalvi de més de 12 quilòmetres per als vehicles que circulin entre Lleida i Girona per l'A-2 i que circunvalen Barcelona.





Actualment, ja s'han executat tots els treballs necessaris de moviments de terres i ferms, les reposicions de serveis afectats, les obres de drenatge, les estructures, les barreres de seguretat, la il·luminació i els desviaments provisionals en el tronc de l'enllaç.





La primera part de les obres, que ha permès sumar un quart carril en les dues direccions en un tram de 1,6 quilòmetres de l'A-2, ha estat completada, incloses la capa de trànsit, la il·luminació, la senyalització, l'abalisament i les defenses.





També està acabada l'obra més complexa de el projecte (només queda la capa de trànsit): el doble viaducte de més de 800 metres que creua l'A-2, el riu Llobregat, la B-225, la riera de Rubí i les línies de tren de mercaderies, Rodalies i Alta Velocitat d'Adif.





A més, s'han finalitzat tots els murs, excepte el d'escullera, que està a la glorieta de la carretera C-1413 i que s'està fent.





Aquesta via comarcal tindrà un semienllaç amb la secció d'autovia de 840 metres de longitud que transcorrerà en paral·lel a la riera de Rubí i que creuarà sota les estructures existents de l'enllaç de tres trams de l'AP-7 i que representen la tercera part dels treballs.





L'últim tram d'obres servirà per connectar la variant amb les dues calçades de l'AP-7, que actualment disposa de 4 carrils per sentit i que passarà a tenir 5 carrils per banda.





En aquest tram hi ha treballs ja completats, com els passos superiors sobre l'AP-7 sentit Girona i sobre el tronc de l'enllaç, així com els dos passos inferiors, i l'ampliació de l'AP-7 en direcció a Lleida, que també inclou la senyalització vertical.





Pel que fa a la cinquena carril de l'AP-7 en direcció a Girona, ja compta amb la plataforma ampliada i s'estan executant els desmunts a la zona de contacte amb el Parc de Collserola.





Entre els principals treballs pendents hi ha la capa de trànsit del ferm, la senyalització i l'abalisament de el tronc central de l'enllaç; les capes de ferm de l'AP-7 tant de la mitjana en sentit Lleida com de l'ampliació destí Girona, a més de la senyalització horitzontal, l'abalisament i els sistemes de contenció.