Un pacient ingressat per Covid durant un mes i mig es recupera a temps per celebrar el Nadal amb els seus set fills

Un pacient de 43 anys que ha estat ingressat per Covid-19 al Hospital 12 de Octubre durant 44 dies, 33 d'ells a la Unitat de Cures Intensives i 11 a la de Cures Intermèdies de Pneumologia, ha aconseguit superar la malaltia a temps per poder celebrar el Nadal amb els seus set fills, d'entre 12 anys i gairebé 3 mesos.













Segons ha informat l'Hospital, Orlando, el pacient, va ingressar el 27 d'octubre per insuficiència respiratòria severa secundària a pneumònia bilateral per SARS-COV-2 i als dos dies va requerir trasllat a la Unitat de Cures Intensives per deteriorament greu que posava en risc la seva vida.





Allí va romandre 33 dies, en els que va necessitar intubació, ventilació mecànica, analgèsia a dosis elevades i fins i tot set maniobres de decúbit pron, postura en la qual va romandre més de 20 dies. Els professionals de l'UVI li van proporcionar totes les cures i tractaments al seu abast per intentar revertir la situació, incloent traqueostomia i fins i tot plasma hiperimmune.





Com a acció complementària al tractament, des dels primers dies d'estada a Intensives i dins del programa # acortandoladistanciah12o, els professionals van realitzar audiotrucades amb el pacient, en les que la seva dona i fills li enviaven missatges de veu. Posteriorment, així que va començar a estar despert, va poder veure també la seva imatge i comunicar-s'hi en temps real mitjançant videotrucades, al principi només amb senyes pels efectes de la traqueostomia.





Orlando va millorar la seva situació i va ser traslladat a la planta de Cures Intermèdies de Pneumologia de l'Hospital 12 d'Octubre, on va romandre 11 dies continuant amb el seu tractament.





Finalment, l'11 de desembre va rebre l'alta i, després d'uns dies de recuperació a casa seva, en què ha estat controlat per la Unitat de Seguiment Domiciliari del Servei de Pneumologia, ha millorat la seva situació i celebra el Nadal amb la seva dona i seus set fills, les dues més petites, nadons bessones, que tenien un mes quan va ingressar i ara gairebé tres mesos.