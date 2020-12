15 milions d'euros mensuals: l'impacte en els Fons del decret antidesnonaments

Els fons propietaris d'habitatge a Espanya estimen que el conegut com decret antidesnonaments aprovat pel Govern tindrà un impacte sobre el seu negoci d'uns 15 milions d'euros mensuals. Per a aquest càlcul, els fons estimen que existeixen en l'actualitat unes 100.000 habitatges ocupats segons informa el diari Vozpópuli.

El decret aprovat pel Govern per pal·liar els efectes de la pandèmia sobre el mercat de l'habitatge imposa mesures diferents depenent de si el propietari de l'immoble posseeix o no de més de deu actius.













Els fons, que adverteixen que reclamaran a l'Estat responsabilitats per expropiació de el dret d'ús dels seus actius, estimen que, de l'total dels habitatges ocupats a Espanya, un 30% són de la seva propietat. Les màfies de l'ocupació i els okupes professionals saben que és més difícil desnonar l'inquilí d'un fons, i que alguns d'aquests, per responsabilitat social corporativa, no executen desnonaments.





S'estima com a referència el càlcul realitzat per l'Institut Cerdà, que en un informe elaborat entre 2017 i 2018 a què ha tingut accés Vozpópuli considera que hi havia més de 87.500 famílies ocupant habitatges a Espanya, una xifra equivalent a 262.500 persones, població similar a la deL'Hospitalet de Llobregat o la Corunya.





L'associació Asval, integrada per alguns d'aquests fons, i també per prop de 1.400 petits propietaris d'habitatge de lloguer, adverteix que el decret de Govern "suposa la legalització de l'ocupació il·legal", cosa que, asseguren, "va a convertir Espanya en l'únic país avançat que permet aquest tipus de pràctiques fora de la llei i perilloses ".





La mateixa associació, presidida per l'exalcalde de Barcelona i exministre socialista Joan Clos, subratlla que els propietaris d'habitatge de lloguer afectats "reclamaran a l'Estat responsabilitats per expropiació de el dret d'ús dels seus actius", i que el decret generarà "un efecte crida a noves ocupacions "segons informa Vozpópuli.