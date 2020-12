Barcelona i Sant Feliu de Llobregat pacten conservar el patrimoni de l'estació de tren de Sant Feliu

L'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Lídia Muñoz, i la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, han signat un protocol per col·laborar en la conservació patrimonial de l'estació de trens de Sant Feliu.





Acorden preservar la memòria històrica i patrimonial de l'estació, que serà enderrocada segons el projecte inicial de soterrament de vies d'Adif, segons un comunicat de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest dijous.





La Direcció d'Arquitectura Urbana i Patrimoni de Barcelona ha ofert suport tècnic a Sant Feliu per fer un estudi patrimonial i artístic de l'estació i per definir propostes que es transmetran a Adif per incorporar-les als projectes definitius.





El projecte de soterrament de les vies impossibilita la conservació de l'actual estació, encara que aquest soterrament i l'alliberament de l'espai que ocupen suposarà una transformació urbanística i "millorarà la cohesió dels barris i la mobilitat de les persones i vehicles, a més de la seguretat a la zona ", afegeix el consistori barceloní.





El protocol s'ha signat "davant d'aquest fet i amb la prioritat que s'iniciïn en els pròxims mesos les obres del llargament esperat soterrament".