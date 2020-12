Reconegudes personalitats de Badalona feliciten les festes de Nadal

Una vintena de destacades personalitats d’àmbits tan diversos com l’esport, la ciència, la medicina, la cultura o l’empresa desitgen a tots els badalonins i badalonines un bon Nadal i un feliç any 2021.





El vídeo finalitza amb unes paraules de l’alcalde de Badalona. Xavier Garcia Albiol espera el millor per a l’any 2021 i està convençut que “amb l’esforç i l’ajut de tothom” s’aconseguirà superar la complicada situació que ha tocat viure aquest any 2020. L’alcalde assegura que “seguirem treballant per una Badalona millor de la qual ens sentim cada vegada més orgullosos”.





Hi participen:





- Mireia Belmonte, nadadora

- Miguel Poveda, cantant

- Raoul Váquez, cantant

- Tomàs Molina, meteoròleg

- Òscar Camps, director d’Open Arms

- Óscar Melendo, futbolista

- Albert Ventura, basquetbolista

- Edu Esteve, cantant

- El Yiyo, bailaor

- Ante Tomic, basquetbolista

- Dimas Delgado, futbolista

- David Ros, cantant

- Juan Antonio Morales, president del Club Joventut Badalona

- El CE Seagull Badalona

- Oriol Mitjà, metge epidemiòleg

- Ignacio Osborne, president del Grupo Osborne i d’Anís del Mono

- Jordi Villacampa, ex jugador i president del Club Joventut Badalona

- Alvaro Vázquez, futbolista

- Dani Moreno, presentador de ràdio

- Badalona Dracs