La vacunació a Catalunya s'inicia el diumenge en una residència de cada regió sanitària

La vacunació de coronavirus a Catalunya s'iniciarà diumenge que ve 27 de desembre en una residència de cada regió sanitària, començant per la 'Feixa Llarga' de L'Hospitalet de Llobregat , en la qual ara no hi ha casos detectats.



Els consellers d'Interior i de Salut, Miquel Sàmper i Alba Vergés, han comparegut aquest dijous amb el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimón.



Vergés ha assegurat que hi haurà "equitat territorial" en les vacunacions i que els criteris d'elecció de les primeres residències ha estat que siguin "verdes, públiques i grans", i amb una casuística que no sigui la més complexa per a començar.



Amb 1.595 dosi que rebrà Catalunya per al diumenge dia 27, es vacunarà en les residències 'Feixa Llarga' de L'Hospitalet (regió sanitària Metropolitana Sud), 'Nostra Senyora de Ribera' a la Pobla de Segur (Alt Pirineu i Aran), 'Balàfia 1 (Lleida), 'La Mercè' (Tarragona), 'Natzaret' a Móra d'Ebre (Terres de l'Ebre), 'Font de Capellans' de Manresa (Catalunya Central), 'Millenari Ciutat Vella' (Barcelona), 'Sabadell Gent Gran' (Metropolitana Nord) i 'Creu de Palau' (Girona).

















A la crida realitzada fa dies per a afrontar aquesta vacunació amb 500 infermeres i 150 administratius van respondre més de 5.000 infermeres, formant-se a 2.110 d'elles, i a 506 administratius i administratives, unes xifres que Vergés considera "importants".



A partir de l'endemà, cada dilluns (des del 28 de desembre) es rebran a Catalunya 60.000 dosi que es començaran a posar cada dimarts, amb la intenció de donar una primera dosi en totes les residències, i tres setmanes després començar amb una segona.





Vergés i el titular d'Interior, Miquel Sàmper, que han comparegut conjuntament, han demanat extremar la prudència aquest atípic Nadal per a tenir "el millor gener possible". La consellera ha reiterat la preocupació per les xifres actuals i la possibilitat que empitjorin.