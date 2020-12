Europeus i britànics apuren els contactes per anunciar un acord post Brexit abans de Nadal

Els negociadors de la Unió Europea i el Regne Unit apuren els últims contactes per tancar l'acord que fixi les condicions de la seva relació comercial futura el 31 de desembre, quan els britànics deixin de ser part del club comunitari després de gairebé quatre dècades.





L'acord es va anunciar "imminent" dimecres però les parts van seguir examinant i ajustant els detalls dels complexos textos legals que armaran un pacte menys ambiciós del que la Unió Europea volia, però que permetrà una relació comercial sense quotes ni tarifes a condició que Londres assumeixi regles igualitàries en matèria de competència i altres salvaguardes.





L'accés de la flota europea a les aigües britàniques ha estat l'últim "gran problema" per a l'acord, però no l'únic gran escull en la recta final de les negociacions, que es van accelerar en les últimes dues setmanes quan es van anunciar avenços substancials en dos de les línies vermelles europees: la gobernança de l'acord i les garanties d'una competència lleial.

















La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, han intensificat els seus contactes les últimes dates per contenir el risc de descarrilament.





A última hora de dimecres, Von der Leyen explicava, ja amb el suport dels Estats membres per tancar el pacte però amb determinades "condicions" a què Londres encara havia de contestar, segons van detallar fonts coneixedores de la negociació. Això va dur a continuar durant la matinada les negociacions, amb contactes entre Brussel·les i Londres, però també amb consultes amb els Estats membres.





El dimecres era el termini que barrejaven els europeus per assegurar que un acord comercial pogués ser adoptat pels Vint-i-set i entrar en vigor de manera "provisional" l'1 de gener, a temps per evitar un divorci abrupte per falta d'acord.





Això donaria de marge al Parlament europeu fins al seu ple de mitjan gener per examinar els textos legals i votar la seva ratificació, requisit necessari per a l'aplicació total del pacte.





Amb tot, si es confirma que els negociadors han assolit un acord a nivell tècnic, aquest haurà de passar diversos filtres del costat europeu: primer, el del Col·legi de Comissaris, i després, el dels Vint-i-set --els seus ambaixadors davant la UE estan pendents d'un eventual anunci d'acord per reunir-se i examinar-ho-- i del Parlament Europeu.