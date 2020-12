Acord històric: Londres i la UE aconsegueixen pactar la relació post-Brexit

Els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit han arribat aquest dijous a Brussel·les a un acord sobre les condicions de la seva relació futura per evitar un Brexit a les braves el proper 31 de desembre, quan els britànics deixin de ser part de el club comunitari després més de quatre

dècades, han informat fonts europees i britàniques.









L'anunci arriba a només una setmana de que el Regne Unit abandoni definitivament el Mercat Comú i la Unió Duanera, però ha de ser encara examinat pels Estats membre i necessitarà de l'aprovació de ple de Parlament europeu per entrar en vigor.





Amb tot, les parts examinen vies legals perquè el nou acord d'associació i comercial pugui posar-se en pràctica de manera "provisional" ja des de l'1 de gener per evitar una desconnexió desordenada.





Londres i Brussel·les van iniciar les negociacions formals el febrer passat però les fortes diferències entre els dos tot just van permetre avenços fins fa poques as setmanes, quan la urgència i el risc d'una relació entre tercers fixada per les regles de l'OMC van accelerar les

converses.