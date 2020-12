Per què no coincideixen les prioritats del govern central i la ciutadania?

En aquestes festes nadalenques que cadascú celebra segons les seves creences, o sense, és un bon moment per reflexionar sobre el que ha passat al llarg d'aquests gairebé 365 dies que estan a punt de dir-nos adéu, amb gran alegria de tots. Ha estat un pèssim any en gairebé tots els àmbits de la vida, de el país i la societat. La política no és l'excepció que confirma la regla. Ha estat i segueix estant, amb una actuació poc diligent davant de la gran pandèmia que tenim com una espasa a la qual cal sortejar perquè no ens caigui a sobre.





Mentre això passa, tenim alguns polítics amb responsabilitat de govern que fa temps que tracten de desviar la seva atenció cap a la monarquia per tapar la seva pèssima gestió a el front dels ministeris que ocupen. La presa és i serà el Rei emèrit i el seu successor, Felip VI. O si ho prefereixen, la monarquia constitucional. Com gos de caça que és Pablo Iglesias ha agafat a la seva presa i no la deixarà anar. Sap que en alguns sectors de la societat cala. Aquest és el seu filó, amb permís del PSOE que s'ho està permetent ...





Pablo Iglesias, vicepresident i visionari bolivarià manifestava fa uns dies que la monarquia ha entrat en crisi i que, després d'escoltar el missatge del rei, els espanyols debatran sobre monarquia o república. Com si aquesta fos la primera prioritat que té la ciutadania. En l'última enquesta de CIS, només el 0,6% mostra la seva preocupació per ella. Tot una dada que ve a desmentir les prioritats dels espanyols, allunyades de les del líder morat. Més de el 50% estan preocupats pel covid. El segueix amb un 40% amb la situació econòmica.













Manipular és una de les estratagemes de el vicepresident, un mestre en això. Una part de la gent veurà o escoltarà el discurs real que, com cada any, forma part ja de la nit de Nadal. Però el tema de conversa serà el covid, -les mesures - i la pena que tenen al no poder-se reunir tots els membres de la família. També l'atur, la crisi i els que s'han anat per sempre, així com del que els depararà el proper any que es presenta amb moltes incògnites.





Les persones que tenen una vessant més social i solidària es recordaran de totes aquelles famílies que estan patint en carn pròpia la crisi, que van a haver d'acudir a les entitats socials per recollir la "sopar de Nadal". Una situació que entristeix. Mentrestant, les imatges de les diferents televisions ens mostren els milers de camions i els seus conductors que s'han quedat atrapats entre Anglaterra i França pel tancament de fronteres i que no podran passar ni la nit de Nadal ni el Nadal amb les seves famílies. Han estat tres dies sense empara, buscant-se la vida i a el tercer dia algú dels que governa -no precisament a Pablo Iglesias- se li van encendre els llums i ha enviat a un cònsol per oferir-los "ajuda". Els camioners són aquests treballadors que durant la pandèmia han realitzat un treball impagable, al subministrar aliments, medicaments i altres productes de necessitat. Són també els grans sacrificats, sense que ningú l'hi hagi reconegut. Treure'ls d'allà el més aviat possible ha de ser la prioritat de Pere Sánchez i la seva prioritari vicepresident Pablo Iglesias.





Que es deixin de romanços, que aterrin, que sàpiguen el que realment és prioritari ara i que deixin el populisme per a temps més pròspers. Perquè a la fi, la gent té esperança en un 2021 millor. El mal és que, amb les paraules i els fets dels quals tenen responsabilitats, aquesta es va minvant i el cabreig va pujant.





Oblideu-vos per unes hores de tot el que està passant, com si fos un mal somni, gaudeixin d'aquests dies de la millor manera possible, i siguin solidaris i molt optimistes, els ajudarà a passar millor aquest mal son.





Bones festes per a tots!