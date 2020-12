Activen el Vencat per alerta per fort vent el dia de Nadal a diversos punts de Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dijous al migdia en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) el divendres, dia de Nadal, sobretot a les comarques de l'Pirineu, Prepirineu, Alt Empordà, Tarragona i Terres de l'Ebre.





Segons l'SMC, les ratxes més intenses podran superar els 108 km / ha l'Alt Empordà, el Baix Ebre i Montsià, i els 90 al Pirineu i Prepirineu, l'Anoia, comarques de Tarragona i nord de les Terres de l'Ebre, informa la Generalitat en un comunicat.





El vent anirà acompanyat de fort onatge al Cap de Creus i Cap de Begur (Girona), per la qual cosa s'han d'extremar les precaucions i no apropar-se a les zones on trenquin fort les onades; i també es poden produir nevades a la Vall d'Aran (Lleida), i acumular-se més de 10 centímetres per sobre dels 900 metres.