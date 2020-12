Recomanen l'ús de purificadors d'aire per celebrar dinars de Nadal segurs

L'empresa de sanitat ambiental EZSA alerta que l'ambient distès i familiar del Nadal, així com la dificultat de ventilar correctament els espais a causa de el fred, pot provocar una relaxació de les mesures higièniques contra el COVID-19. Per això recomana l'ús de purificadors d'aire amb filtres d'alta eficiència, que permeten atrapar el 99,95% de les partícules de virus, pols, olors o gasos nocius que es filtren en l'aire.





S'acosta Nadal més incertes de les últimes dècades i les trobades familiars es veuran profundament marcats per les mesures contra el COVID-19. La concentració de persones en els domicilis, la dificultat de mantenir la distància de seguretat dins de les cases i els impediments a l'hora de ventilar correctament els espais a causa del fred són els principals riscos que afronten les reunions nadalenques davant el perill d'una tercera onada .





Mesures de precaució com el rentat de mans, la distància social o la ventilació de les estances en què tinguin lloc les celebracions són més urgents que mai. No obstant això, l'empresa de sanitat ambiental EZSA alerta que l'ambient distès i familiar de les festes, així com el fet de retrobar-se amb familiars després de molts mesos de separació, pot provocar una relaxació de les mesures higièniques.





Per això, l'empresa de sanitat ambiental aconsella la utilització de purificadors d'aire com Freshcube Evo amb filtres d'alta eficiència HEPA H13, per adequar les cases abans de rebre visites per Nadal. Aquest tipus de filtres permet atrapar el 99,95% de les partícules de virus, pols, olors, pèls o gasos nocius que es filtren en l'aire.





Aquestes partícules en suspensió, també conegudes com aerosols, s'acumulen en els ambients tancats i s'han convertit en una de les principals vies de propagació de coronavirus, juntament amb les superfícies infectades i les gotes que expulsa una persona contagiada al parlar, riure o tossir .





"Al renovar l'aire obrint portes i finestres per generar corrents creuades, o mitjançant equips de ventilació homologats, provoquem que es dilueixin les possibles partícules infectades en suspensió i que es redueixi el risc de contagi", explica Ignasi Santamarta, director d'Innovació de EZSA . "Tot i això, és fàcil que per Nadal no ventilem la sala prou, a causa de l'ambient relaxat de la celebració i a el fred de l'exterior. Per això és aconsellable comptar amb filtres d'alta eficiència que ofereixin una taxa adequada de renovació de l'aire".





En aquest sentit, d'acord amb la guia de el govern d'Espanya amb recomanacions de climatització per frenar el COVID-19, en espais que presentin dificultats per obtenir una ventilació satisfactòria, "s'aconsella l'ús d'unitats portàtils equipades amb filtres d'alta eficiència HEPA , ubicades als espais a tractar. cal que mantinguin un índex de moviments hora significatiu ".





Els purificadors funcionen captant l'aire mitjançant ventiladors i atrapant les partícules suspeses en l'ambient. Alguns models compten, a més, amb sistemes de mesurament de la qualitat, la temperatura i la humitat ambiental per verificar que l'espai està lliure d'elements patògens en suspensió.





Altres mesures per a un Nadal segura





EZSA també aconsella prendre altres mesures addicionals perquè les celebracions nadalenques quedin lliures de contagis:





- Arribar a la trobada havent complert estrictament les normes sanitàries, com el rentat de mans, l'ús de mascareta o la distància social. En aquest sentit, és recomanable limitar les interaccions socials deu dies abans de les trobades familiars.





- Limitar a deu el nombre de persones que participa en un dinar nadalenc.





- Apostar per trobades virtuals amb aquelles persones que no pertanyin a la bombolla.





- Evitar el contacte físic amb els familiars.





- Distribuir als comensals a la taula en funció de la seva unitat de convivència.





- Servir els plats en racions individuals en comptes de safates al centre de la taula.





- Evitar els brindis amb contacte entre copes.





- Reduir el consum d'alcohol, per tal de ser conscients de la responsabilitat contra el COVID-19 durant tot el menjar.





- Reduir el to de veu, ja que al cridar s'estan expulsant més gotes.