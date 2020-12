Diversió, música, cinema i radioteatre en l'oferta de televisions i ràdios per a la Nit de Nadal i Nadal de 2020

Les televisions i ràdios omplen la seva programació nadalenca 2020 de especials de música, cinema, diversió, especials nadalencs i radio per celebrar les tradicionals festes de Nadal i Nadal, segons han avançat els diferents mitjans.





En concret, RTVE ha preparat un menú en el qual els espectadors viuran 'Telepasión 30è aniversari: el gran guateque', la música de Raphael, que celebra el seu 60è aniversari sobre els escenaris, i Pablo Alborán; i cantaran amb el divertit karaoke que té preparat 'Viatge a centre de la tele.





A La 2, la nit de Nadal compta amb la Missa del Gall des del Vaticà (19.30 hores) i una marató d'humor a 'Com vam riure' amb 'Els increïbles de l'humor'. A l'endemà, ofereix a 'Els concerts de La 2', el 'Concert de Nadal' de l'Orquestra Simfònica RTVE (12.30), 'Concert de Bandes Sonores de cinema' amb la Orquestra de RTVE (13.30) i 'Concert de John Williams amb l'Orquestra Filharmònica de Viena '(20.30).





Atresmedia Televisió també celebra aquestes dates amb programació especial en la setmana de Nadal i Nadal. En concret, Antena 3 aposta per l'entreteniment amb les finals de 'Mask Singer: endevina qui canta' i 'La Veu Sènior', la primera semifinal de 'Tu cara me suena', la nova edició de 'El juego de los anillos' , 'Lo mejor de cada casa', especials dels concursos i 'Mujer'.





Pel que fa a La Sexta, la companyia ha destacat que oferirà l'entrevista en exclusiva de Jordi Évole al futbolista del FC Barcelona Leo Messi, 'El Intermedio en casa por Navidad', celebrarà l'amic invisible a 'Zapeando' i el dia 24 de desembre 'Nochebuena con Segura ', amb monòlegs de Santiago Segura i Agustín Jiménez. A més, Neox, Nova, Mega i Atreseries emetran cinema nadalenc i capítols tematitzats en sèries i espais emblemàtics dels canals.





A Mediaset Espanya també han preparat una graella especial per celebrar el Nadal. D'aquesta manera, a Telecinco emetrà especials de 'L'Últim Sopar' la nit de Nadal i edicions de 'Tornar-te a veure' al prime time de Nadal; així com continguts nadalencs a 'El programa de Ana Rosa', 'Ja és migdia', 'Sálvame', 'socialité', 'Sábado Deluxe' i 'Viva la vida'.





Cuatro, per la seva banda, té previstes edicions especials de 'First Dates'; les prediccions de 'Cuarto Milenio' per 2021; els especials 'Coronamentiras' i 'Fins mai 2020' a 'Tot és mentida'; continguts d'actualitat relacionats amb aquestes dates i una iniciativa per connectar persones a 'Cuatro a el dia' i cinema d'estrena i familiar a la cartellera cinematogràfica.





El grup de comunicació més oferirà lliuraments nadalenques de sèries nacionals en Factoria de Ficció; 'Entre fantasmas' i nova Christmas Edition del slot 'Sofa, cine y Divinity' al canal femení; episodis especials de ficcions procedimentals en Energy; destinacions nadalencs a Be Mad; i maratons de sèries d'animació en Boing.





La programació especial de Tretze inclou moments emotius d'aquestes festes i cinema per veure en família. Així, la cadena retransmetrà des del Vaticà les principals cites de el Papa Francesc, el tradicional missatge de Rei Felipe VI i títols com 'Jesús de Natzaret', la trilogia de 'Retorn al futur', 'Sol a casa' o 'La vida és bella '.





LES FICCIONS SONORES TORNEN A LA RÀDIO





El 24 de desembre, de 17.00 a 19.30 hores, Carlos Herrera estarà a COPE amb 'Herrera en família i per Nadal', on compartirà les seves nadales favorits mentre prepara el sopar, acompanyat dels seus fills Alberto Herrera i Rocío Crusset. Per al dia de Nadal, COPE torna a apostar per la ficció radiofònica amb l'estrena de 'Una carta per Nadal', un conte original amb el qual vol portar a l'antena valors que recullen l'essència d'obres clàssiques de Charles Dickens com la solidaritat , la gratitud, la generositat, l'ajuda i la família.





D'altra banda, la Cadena SER ha informat que el 25 de desembre, per vuitè any consecutiu, la ficció sonora serà la protagonista amb el Conte de Nadal. A les 12.00 hores, s'emetrà 'L'amor en els temps del còlera', una novel·la de Gabriel García Márquez, amb els actors José Sacristán, Susi Sánchez, Ricardo Gómez, Greta Fernández i Juan Diego Botto, entre d'altres.





Onda Cero s'estrena el 25 de desembre dos ficcions sonores, dirigides per Carlos Alsina: 'Mare a Betlem' i 'La fulla de pasqua', a les 9.00 i a les 12.00 hores, respectivament, amb actors i actrius com Lola Herrera, Concha Velasco, José Sacristán, Miguel Rellán, Charo López, Emilio Gutiérrez Caba, María Galiana, José Luis García Pérez, Juan Echanove, Ricardo Gómez, entre d'altres.





'La fulla de pasqua', amb Concha Velasco i José Sacristán en els seus principals papers, narra la vida en una residència d'avis que canvia amb l'arribada de l'escriptora Blanca Garrido i l'especial afecte que la uneix a Alberto Núñez. A 'Mare a Betlem', Alsina dirigeix a Lola Herrera, que dóna vida a una Maria de Natzaret que rememora en el seu llit de mort el naixement del seu fill, Jesús.





Finalment, a RNE, el 24 de desembre, a les 17.00 hores, el Ciutadà García acompanyarà en els preparatius del sopar de Nit de Nadal. I, després del missatge de Rei, 'Poca broma amb la Nit de Nadal', amb Toño Pérez i David Asensio. A les 22.00 hores, oferirà 'Radiopasión', amb Salvador Jiménez i les veus dels professionals de RNE reinterpretant clàssics de la música, i a la nit, especials de 'Gent Desperta', 'Entre dues llums' i 'El gall que no cessa '. El 25, 'Música a la carta', 'Músiques possibles' i, clàssics nadalencs en clau jazzística amb Martín Llade.