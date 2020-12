Nadal Covid: set consells per superar aquestes festes sol a casa

Com tots sabem, són un Nadal estranyes. Les autoritats estan demanant a tots els ciutadans que es quedin a casa seva, que es reuneixin el menys possible, de manera que molts acabaran passant les festes sols o en grups molt reduïts.





La BBC ha elaborat una llista amb set consells per passar el Nadal sol sense necessitat d'avorrir o entristir. Aquí la llista:





1. No passa res per estar enfadat





Si estàs enfadat perquè s'han arruïnat els teus plans, no passa res. "Estem en circumstàncies extraordinàries i crec que la gent té tot el dret a estar enfadada, decebuda i trista", explica a la BBC Helen Russell, periodista i autora d

el llibre 'Com estar trist'.





"Hem de reconèixer i donar espai i seure amb aquesta tristesa", diu. "Reprimir els pensaments negatius no funciona, tornen amb una venjança". Ella diu que moltes persones troben difícil el canvi, així que no us preocupeu si se sent inquiet.





2. Canvia les teves expectatives





"És possible que esperessis una bella Nadal en família, el Nadal perfecta, però malauradament això no passarà", diu Martha Mills, qui passa el Nadal sola tots els anys. Solia odiar el Nadal, però ara no veu l'hora de tenir el dia per a ella sola.





Acceptar que el període festiu d'aquest any serà diferent és clau, diu. Ella suggereix canviar la forma en què veus el dia: "Ara pots reescriure les regles i planificar alguna cosa diferent". Martha diu que el tracta com un dia "decadent" d'autocomplaença i cura personal. Llavors fes el que vulguis.





I si hi ha esdeveniments o tradicions que no pots fer aquest Nadal, pot ser útil pensar en ells com pausats en lloc de cancel·lats. Mind, l'organització benèfica de salut mental assegura que es pot "posposar fins l'any que, fins i tot fer-los a l'estiu".





3. Planificar, planificar, planificar





No et despertis el dia de Nadal sense saber el que vas a fer. "He de contenir-me de planificar massa aviat", diu Martha. Planificar el dia et permet dividir-lo en trossos petits. Així que planifica el que vas a esmorzar, reserva una mica de temps per llegir, fes un passeig, mira una pel·lícula a la tarda o truca a familiars.





"Assegura't de tenir bon menjar, tingues a algunes persones a les que puguis trucar per videotrucades o simplement enviar missatges de text, i tingues algun tipus d'agenda per al dia".





Mind també recomana prendre un temps per fer que la seva llar es senti més agradable. "Això podria ser posar ornaments nadalencs o fotografies addicionals". Podria ser tan simple com ordenar. I tracta de planejar alguna cosa agradable per fer després de Nadal. "Tenir alguna cosa d'esperar l'any que podria marcar una diferència real", diu l'organització benèfica.





4. Fes el que et faci feliç





Passa el dia fent les coses que gaudeixes. "Això podria ser sortir a córrer al matí, jugar videojocs o fer trencaclosques", diu l'organització benèfica. Igualment, podria ser donar-te un bany calent amb un bon llibre o tombar-te amb el teu pijama preferit.





Si no tens les pressions de viatjar o de quedar amb altres persones, simplement pots concentrar-te en fer el que ho faci feliç. Compra't un regal o aconsegueix una cosa que sempre hagis volgut. I embolica-per després desembolicar més tard!





"Fes el que et faci sentir bé en termes de coses sensorials. M'agrada assegurar-me de tenir una bonica espelma perfumada de Nadal. És simplement ser amable amb tu mateix", diu Martha.





5. Parla amb altres persones







Si hi ha persones amb les que li agradaria parlar, pots quedar per parlar per telèfon o per videotrucada.





I si et sents aïllat o deprimit, intenta sortir. Sophie Scott, professora de neurociència cognitiva en la University College de Londres, diu que sortir a l'aire lliure, encara que només sigui per caminar al voltant del carrer, és "una de les millors coses que pots fer pel teu cervell i el teu estat d'ànim" .





Martha està d'acord. Ella diu que els crits alegres de "Bon Nadal" intercalats amb estranys i passejadors de gossos ajudaran.





6. Menja el que vulguis





Si t'encanta el llamàntol, i encara pots aconseguir un a la botiga local, fes-ho. "Planeja gaudir del teu menjar o beguda favorita", afirmen en Mind. Ni tan sols ha de ser el sopar. "Podria ser un esmorzar especial o alguns refrescs interessants. Podria ser una bona excusa per no menjar menjar tradicional nadalenca", assenyalen.





"Si només vols menjar amanida per dinar o menjar nocilla per esmorzar, fes-ho", afegeix Martha.





7. No celebris res





També pots decidir no celebrar el Nadal aquest any. Podries tractar-ho com si fos qualsevol altre dia. "Això pot semblar més fàcil que tractar de celebrar-sol", assenyalen en Mind.









"Són només 24 hores i no durarà per sempre. Si estàs tenint el pitjor dia de la teva vida, te n'aniràs al llit aquesta nit i quan et despertis el dia de Nadal ja està", afirmen des de l'organització.