Creu Roja Joventut necessita més joguines aquest Nadal, sobretot per a nens de 0-3 anys i de 10

Creu Roja Joventut necessita més joguines per a la campanya de regals d'aquest Nadal, sobretot per a nens de 0-3 anys i de 10, informa aquest dijous en un comunicat.





Així, li falten el 25% de joguines que necessita per aconseguir l'objectiu de repartir més de 70.000 a més de 25.000 nens catalans, a dues setmanes de tancament de la Campanya de Joguines #ElsSeusDretsenJoc.





L'entitat aposta per la donació econòmica online per comprar joguines (compte ES35-2100-0808-1202-0059-2595) i minimitzar així els riscos de contagi en la campanya, que enguany té més sol·licitud de joguines per la crisi generada per la pandèmia.