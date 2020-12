El Rei pronuncia un missatge intel·ligent i conciliador

El Rei Felip VI ha inclòs aquest dijous en el seu missatge de Nadal unes breus paraules per reivindicar el caràcter "renovador" del seu regnat i ha parlat explícitament que "els principis morals i ètics" que reclamen els ciutadans, "obliguen a tots sense excepcions "i" estan per sobre de qualsevol consideració, de la naturalesa que sigui, fins i tot de les personals i familiars ".





















"Així ho he entès sempre, en coherència amb les meves conviccions, amb la forma d'entendre les meves responsabilitats com a cap de l'Estat i amb l'esperit renovador que inspira el meu regnat des del primer dia", ha assenyalat en els seus tradicionals paraules als espanyols.





Felip VI ha al·ludit així, sense esmentar-la expressament, a la situació del seu pare just després de fer una crida a "preservar els valors ètics" de la societat i també els "principis democràtics" i "el compliment de les lleis". De fet, ha subratllat que, en aquests temps de "incertesa", la Constitució espanyola és garantia de la manera en què els espanyols entenen la vida, "la societat i l'ésser humà" i "la seva dignitat, els seus drets i llibertats".





"CADA PERSONA IMPORTA, I MOLT"









Ara, al seu entendre, és moment de combatre la crisi econòmica i "evitar, sobretot, que derivi en una crisi social". "Cada persona importa, i molt", ha apuntat, i per això ha demanat tenir en ment a persones i famílies, i sobretot als joves, que "no poden ser els perdedors" i han de poder dur a terme els seus projectes de vida . "Espanya no es pot permetre una generació perduda", ha reblat.





















Per al Rei, "protegir els més vulnerables i lluitar contra les desigualtats que la pandèmia ha creat o agreujat és qüestió de dignitat" i també serà fonamental recuperar l'economia, enfortint el teixit empresarial, industrial i de serveis, donant suport a empreses i autònoms per crear "aquesta ocupació que tant necessita" el país. En aquest punt ha reivindicat l ' "oportunitat històrica" que brinda la UE.





Felip VI ha reivindicat Espanya com "un país extraordinari, d'una enorme riquesa i diversitat cultural" construït al llarg de segles amb "l'esforç de moltes generacions d'espanyols" i ha proclamat que l'espanyol no és "un poble que es rendeixi o es resigni en els mals temps ".





















Conscient que "no serà fàcil" superar l'actual situació, ha volgut llançar el missatge que "amb esforç, unió i solidaritat, Espanya sortirà endavant". "Amb tots i per a tots. I, com a Rei, jo estaré amb tots i per a tots, no només perquè és el meu deure i la meva convicció sinó també perquè és el meu compromís amb tots vosaltres, amb Espanya".





LA CONSTITUCIÓ, ÈXIT I FONAMENT DE LA CONVIVÈNCIA





"Una Constitució que tots tenim el deure de respectar i que en els nostres dies és el fonament de la nostra convivència social i política", ha incidit, afegint que la Carta Magna és "un èxit de i per a la convivència en llibertat". En aquesta línia i, com s'ha fet en altres missatges nadalencs, ha demanat als espanyols que no oblidin que el progrés aconseguit en democràcia és "resultat de la trobada i el pacte entre els espanyols després d'un llarg període d'enfrontaments i divisions".





Resultat, ha prosseguit, de "voler mirar junts cap al futur", units "en els valors democràtics" i en un "esperit integrador" que respecti "la pluralitat i les diferències" amb "capacitat de dialogar i arribar a acords". Segons la seva opinió, aquests principis "no perden mai vigència pel pas dels anys".





"NI VIRUS NI LA CRISI ENS doblegaran"





És més, ha defensat que el "model de convivència democràtica" és una de les fortaleses en què recolzar-se per fer front a la greu situació creada per la pandèmia. Els espanyols, ha recalcat, han superat altres "dificultats també greus" en les últimes dècades, i aquesta no serà diferent: "ni el virus ni la crisi econòmica ens doblegaran".





El cap de l'Estat ha començat el seu missatge amb unes paraules per a les famílies que no han pogut reunir-se per les restriccions sanitàries i amb un record "amb emoció i amb tot respecte" pels morts, que han deixat "en milers de llars un buit impossible d'omplir ".





MANTENIR LA RESPONSABILITAT INDIVIDUAL





També amb paraules d'ànim per als que lluiten contra la malaltia o les seves seqüeles. A més, ha fet una crida a mantenir "la responsabilitat individual" com a "instrument efectiu de lluita contra el virus" mentre arriben les vacunes i els tractaments.

Així, ha reconegut que 2020 ha estat "molt dur i difícil", amb un virus que ha portat "patiment, tristesa i temor" i que ha deixat en moltes famílies "l'angoixa de l'atur o la precarietat", de no poder "cobrir les necessitats bàsiques "o d'haver d'abandonar negocis després de tota una vida de dedicació.





No obstant, ha proclamat que la resposta "no pot venir de més desànim o més desconfiança", sinó de "afrontar el futur amb determinació i seguretat", amb confiança en el país, en el model de convivència, "amb esforç, unió i solidaritat ".





"LA REINA I JO HEM SENTIT EL POLS DE LA NOSTRA SOCIETAT"





El Rei ha cridat a un "gran esforç nacional" per al que, al seu parer, "el més important" són les persones, els milers de ciutadans que han treballat pels altres "amb abnegació, compromís i solidaritat". De fet, ha assenyalat que això han pogut comprovar personalment la Reina i ell, que en aquests mesos de pandèmia han recorregut diferents llocs d'Espanya. "En el camp i en la mar, en els pobles ia les ciutats, als mercats, a les fàbriques, hem vist el coratge i el nervi d'aquest país. Hem sentit el pols de la nostra societat que, malgrat tots, ha mantingut a Espanya a peu ", ha dit.

















Amb les seves paraules, el Rei ha volgut retre homenatge als treballadors sanitaris, per la seva "extraordinària professionalitat i gran humanitat", ha destacat la tasca de les "organitzacions solidàries" i ha posat de manifest que la pandèmia ha mostrat "una societat més unida que mai en la seva lluita ".





"Comptem, per tant, amb una societat forta i un Estat sòlid", ha dit recordant com els serveis públics i bàsics, i les activitats essencials s'han mantingut en peu. La pandèmia, ha assenyalat, "ha revelat aspectes que necessiten ser millorats i reforçats", però també les "fortaleses com a Estat avançat", com han demostrat les Forces Armades, els cossos de seguretat, Protecció Civil i Emergències i altres servidors públics.





El cap d'Estat ha acabat el seu missatge apuntant que "no serà difícil que l'any 2021 millori a aquest 2020", amb l'expectativa de "recuperar en el possible la normalitat" i amb unes paraules per agrair "molt sincerament totes les mostres d'afecte i suport "rebudes en aquest any de part també de la seva dona i les filles.