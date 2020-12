VIDEO. Tres ferits lleus en una explosió "intencionada" a Nashville

S'han trobat possibles restes humanes prop del lloc de l'explosió



Tres persones han estat traslladades a l'hospital amb ferides lleus després de l'explosió d'una autocaravana, en les rodalies de la qual també s'han trobat el que "semblen restes humanes", a la ciutat estatunidenca de Nashville.





Les primeres hipòtesis de les autoritats locals apunten a un "acte intencionat".





L'alcalde ha declarat un estat d'emergència en tota la ciutat per al cap de setmana en el qual hi haurà toc de queda a partir de les 16:30 hora local (23:30 peninsular).

L'explosió, que ha deixat grans danys materials, ha tingut lloc entorn de les 06:30 de la matinada enfront del tribunal del comtat de Davidson. De moment es desconeix si hi havia persones en el vehicle.





"Creiem que ha hagut de ser un acte intencionat", ha assenyalat el portaveu de la Policia de Nashville, Don Aaron, segons ha informat la cadena de televisió CNN.





La Policia de Nashville va anar al lloc per uns suposats trets. En arribar, els agents no van tenir constància de detonacions, però van sospitar de l'autocaravana, de la qual procedien "anuncis" sobre l'explosió d'una possible bomba en 15 minuts.





Mentre l'esquadró antiexplosius arribava al lloc, els agents intentaven evacuar els ciutadans dels edificis propers. L'explosió ha fet que un agent caigui a terra, mentre que un altre ha sofert pèrdua temporal de l'audició.





Segons la informació recollida per ABC News, la detonació, que ha deixat enderrocs al voltant de diversos carrers, ha danyat l'estructura d'edificis i ha causat el tancament dels carrers limítrofs.

La Policia Federal dels Estats Units (FBI) s'està fent càrrec de la investigació, mentre que agents del Departament d'Alcohol, Tabac, Armes de foc i Explosius s'han desplaçat al lloc.





"Esbrinarem què ha passat aquí", ha dit l'FBI, que ha al·ludit a "investigar" certes pistes i dur a terme el "treball tècnic".





Per la seva banda, l'agent especial a càrrec de la investigació, Matt Foster, ha demanat als ciutadans que facilitin a les autoritats "qualsevol" informació relacionada amb l'explosió, i la Policia ha publicat una foto de l'autocaravana i demanat pistes sobre ella a la ciutadania.





El fiscal general interí dels Estats Units, Jeff Rosen, ha estat informat de l'incident i ha ordenat que "tots" els recursos del Departament de Justícia es destinin a assistir en la investigació.

En aquesta línia s'ha expressat també el governador de Tennessee, Bill Lee, que ha indicat a la xarxa social Twitter que l'estat proporcionarà "tots els recursos necessaris" per determinar la causa de l'explosió.





El president dels Estats Units, Donald Trump, que és a Florida passant les vacances nadalenques, també n'ha estat informat i en rep "actualitzacions regulars".





I el president electe, Joe Biden, ha emès un comunicat en què ha agraït al personal de primera línia la seva resposta a l'explosió, i ha desitjat als ferits una "ràpida" recuperació.