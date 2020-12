El partit Izquierda en Positivo vol disputar-li el espai no nacionalista a Colau, PSC i Ciutadans

La caiguda en els sondejos de Podem a Catalunya ha generat nous moviments en l'esquerra catalana que vol heretar el llegat morat, l'orfe del PSC i els decebuts de Ciutadans.

















A Catalunya ha nascut el partit anomenat Izquierda en Positivo i es presenten com una nova opció d'esquerra "no nacionalista" en les autonòmiques del 14 de febrer fitxant l'ex senadora de Podem, Celia Cánovas, molt crítica amb el seu antic partit, mentre va estar en ell i també fora. Però hi ha negociacions obertes per anunciar altres incorporacions.





És un partit que defineix així mateix "internacionalisme i en la unitat de la classe treballadora. Perquè el nacionalisme i l'independentisme només beneficia la classe privilegiada". En el seu decàleg, el partit promet lluitar per una sanitat "pública de qualitat, universal i gratuïta ", així com una" educació pública de qualitat ", el dret a un treball digne i l'accés a un habitatge digne, la millora de el sistema públic de pensions i drets mediambientals.





Esquerra en Positiu es desmarca radicalment de Podem i dels Comuns de Colau en la seva relació amb l'independentisme que qualifiquen com "reaccionari" i "incompatible" amb una relació amb el seu partit. "No cal obviar que no només els partits d'esquerres han flirtejat amb els secessionistes. Els dos partits que s'han alternat al Govern des de la Transició, PP i PSOE, han estat pactant constantment amb aquests partits nacionalistes i cedint als seus constants xantatges, a canvi d'interessos purament partidistes ", recull la documentació interna de Izquierda en Positivo.





Izquierda en Positivo ha de recopilar els avals necessaris per poder-se presentar a les eleccions. i creuen que podran obtenir representació al futur Parlament de Catalunya.





Aspiren a obtenir uns escons a Barcelona i Tarragona, aprofitant-se de la caiguda de Colau i dels comuns en aquestes eleccions autonòmiques.





L'esperança d'aquest projecte és obrir-se un forat i després buscar aliances en altres territoris. El treball no falta, però els promotors asseguren que s'han reunit amb diversos sectors socials interessats en donar-los suport davant d'un Executiu nacional que segueix sense convèncer molts col·lectius.





L'última iniciativa de Izquierda en Positivo ha estat, per exemple, demanar la dimissió de Pablo Iglesias per la denúncia falsa d'assetjament sexual contra el exadvocat de la formació José Manuel Calvente. El nou partit parla de "fustigament" contra el lletrat "per denunciar suposats delictes en Podem".





"Pablo Iglesias ha fet aquestes acusacions seu cavall de batalla repetint en multitud d'actes aquestes invencions. Creiem fermament que aquesta actitud ha provocat gran mal a totes les dones que sí que reben assetjament realment i que tenen tot el nostre suport. Des del moment que un vicepresident de Govern realitza reiteradament una acusació falsa, poden quedar en entredit denúncies reals ", expliquen en un comunicat llançat aquesta setmana.