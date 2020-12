La Seguretat Social acumula un dèficit de 151.000 milions d'euros

La Seguretat Social ha acumulat un dèficit equivalent a l'13,7% de l'PIB de 2019 i el 2010 va ser ell últim en que els seus comptes van registrar superàvit, 2.383.000 d'euros. De el Fons de Reserva únicament queden els records. Un fons creat en l'any 2000 per José María Aznar i que va arribar a tenir més de 66.800 milions d'euros amb José Luis Rodríguez Zapatero.





















Per això el ministre José Luis Escrivá, vol reformar una altra vegada el sistema públic de pensions. Amb una població major de 65 anys que no para d'augmentar, amb la taxa de natalitat en regressió, amb la relació entre el nombre d'afiliats a la Seguretat Social i el de pensionistes en el seu quocient més baix dels últims anys, i amb una economia que no tornarà a la normalitat anterior a la pandèmia fins 2022.





El problema que li ha sobrevingut a el sistema en els últims exercicis no és altre que l'entrada de pensionistes que han generat drets de cobrament molt per sobre de la mitjana, bé perquè han treballat més anys amb sous alts i han cotitzat sobre bases més elevades. I el sistema no està preparat econòmicament per absorbir semblant desfasament.





El 2011, data de l'última reforma seriosa de el sistema, els jubilats que entraven en el sistema públic percebien una nòmina de 1.408 euros, quan la mitjana per la mateixa causa (jubilació) de la resta dels perceptors era de 923 euros.





Hi ha hagut tres reformes i les tres han incidit en els mateix: que la quantia de la pensió de jubilació es fixe sobre la base de l'major nombre d'anys cotitzats possibles perquè així computin anys amb salaris inferiors, els primers que els treballadors perceben.





Amb 15 anys com a període per computar la base reguladora, una persona que hagués guanyat 1.500 euros mensuals entre els 40 i els 50 anys i 2.000 euros dels 50 als 65 anys cobraria una pensió de 1.714 euros. Amb la reforma de 2011, al mig de el període transitori, el 2017, hauria cobrat 1.607 euros, amb 20 anys per al còmput, i el 2022, ja amb 25 anys computables, 1.543 euros. Són 171 euros mensuals menys, equivalent a l'9,97%, 2.400 euros anuals. Però hi ha 9.788.000 de pensions i 8,8 milions de pensionistes.