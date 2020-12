Busquen un tractament que doni immunitat a les persones exposades al coronavirus

Un grup de científics britànics estan provant un nou fàrmac que podria evitar que algú que hagi estat exposat al coronavirus desenvolupi COVID-19.

















La teràpia amb anticossos conferiria immunitat instantània contra la malaltia i podria administrar com a tractament d'emergència als pacients hospitalitzats ja residents de llars de gent gran amb l'objectiu de contenir els brots.





Les persones que viuen en llars o asils en què algú va contraure COVID-19 podrien ser injectades amb la droga per aturar també l'avanç de la infecció. També podria administrar-se a estudiants universitaris, 1 demogràfic on el virus circula amb facilitat.





"Si podem demostrar que aquest tractament funciona i prevenir que les persones que estan exposades a virus desenvolupin el COVID-19, seria un emocionant aportació a l'arsenal d'armes que s'estan desenvolupant per combatre aquest terrible virus", va dir la doctora Catherine Houlihan, viròloga d'University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) i directora d'un estudi sobre el medicament.





El medicament ha estat desenvolupat per UCLH i AstraZeneca, la companyia farmacèutica que també, juntament amb la Universitat d'Oxford, ha creat una de les vacunes contra el COVID-19 que actualment es troba a l'espera que l'Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris aprovi el seu ús al Regne Unit la setmana que ve.





L'equip a càrrec dels estudis espera demostrar que el còctel d'anticossos protegeixi als pacients de l'COVID-19 durant un període d'entre sis i 12 mesos. Si les autoritats sanitàries aproven el fàrmac -que podria estar disponible al març o abrilde 2021- el mateix se li administrarà a persones que hagin estat exposades a l'COVID en algun punt durant els vuit dies anteriors. "L'avantatge d'aquest medicament és que proporciona als pacients anticossos immediats", va dir Houlihan.









La protecció immediata que promet el medicament podria jugar un paper vital en la reducció de l'impacte de virus fins que tots estiguin immunitzats. El programa de vacunació de Pfizer / BioNTech ja es troba en marxa al Regne Unit i s'espera que duri fins a l'estiu. El país va ser el primer a occident a aprovar el immunitzant, i podria en els propers dies fer el mateix amb el d'Oxford i AstraZeneca, que pretén utilitzar per a vacunar la vasta majoria de la seva població.





Paul Hunter, professor de medicina de la Universitat d'East Anglia i especialitzat en malalties infeccioses, ha opinat que el nou tractament podria reduir significativament el nombre de morts per COVID: "Si s'està bregant amb brots en entorns com residències d'avis, o si es ha pacients que estan particularment en risc de contraure COVID greu, aquest fàrmac podria salvar moltes vides. Sempre que es confirmi en els assajos de fase 3, podria tenir un paper important per mantenir amb vida a les persones que d'una altra manera moririen. Així que hauria de ser una cosa important ".





"En el cas que hi hagi un brot en una llar d'avis, és millor administrar aquest tipus de còctels d'anticossos com més aviat millor a tots en el lloc, inclosos gent gran, residents i el personal. De la mateixa manera, si algú viu amb un adult major i hi ha un contagi a la família, llavors aquest fàrmac podria ser una forma de protegir-la ", va afegir.





El fàrmac implica una combinació d'anticossos d'acció prolongada coneguda com AZD7442, que ha estat desenvolupat per AstraZeneca. En lloc dels anticossos produïts pel cos per ajudar a combatre una infecció, el AZD7442 utilitza anticossos monoclonals creats en un laboratori.