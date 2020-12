El president Ortega aprova lleis que anul·len les llibertats democràtiques a Nicaragua

El polític, que ha estat candidat a la presidència ia la vicepresidència de Nicaragua, va observar que, en el marc de la crisi sociopolítica que viu el país des d'abril de 2018, "hem passat un altre Nadal amb presos polítics, (amb) centenars de morts sense cap mena de justícia, (i amb) desenes de milers d'exiliats ".













Daniel Ortega. President de Nicaragua.





Després de 32 mesos que esclatessin les manifestacions contra unes reformes de la Seguretat Social que es van tornar en protestes contra el Govern d'Ortega, també hi ha "dirigents opositors amb casa per presó, prohibició de protestes pacífiques, privació de el dret de reunió i violació sistemàtica dels drets humans ", va esmentar.





"En addició, lleis recents que penalitzen les llibertats democràtiques i armen tot l'entramat legal d'una dictadura, més enllà de l'exercici omnímode de el poder d'Ortega sobre tots els poders de l'Estat", va continuar.





En definitiva segons l'anàlisi divulgat pel dissident sandinista, Edmundo Jarquín , el president de Nicaragua, l'exguerriller Daniel Ortega , al poder des de gener de 2007, està armant "tot l'entramat legal d'una dictadura" amb l'aprovació d'un paquet de lleis "que penalitzen les llibertats democràtiques".





Jarquín es refereix a una nova llei que inhabilita les candidatures a càrrecs d'elecció popular a aquells que demanin, exaltin i aplaudeixin la imposició de sancions contra l'Estat i els seus ciutadans, que a més seran considerats "traïdors a la pàtria".





També a la llei d'agents estrangers, que prohibeix postular-se a càrrecs d'elecció popular als nicaragüencs que reben finançament estranger; la llei especial de ciberdelictes, que penalitza una àmplia gamma de comunicacions en línia; i una esmena constitucional que permetria la cadena perpètua per "delictes d'odi" definits en termes generals.





Segons Jarquín, que es va exercir com a ambaixador a Espanya i Mèxic durant el primer Govern sandinista (1979-1990), són aquestes accions de l'Executiu "la veritable causa de les sancions internacionals" contra Ortega i els seus afins.





Un dia després que la majoria parlamentària sandinista aprovés la llei que vetarà candidatures, dilluns passat, l'alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, va advertir que aquesta norma és "un pas més en la intimidació de poble "i allunya el país de l'estat de dret.





Els sandinistes sostenen que aquesta llei està fonamentada en l'article 1 de la Constitució, que es refereix al fet que "la independència, la sobirania i l'autodeterminació nacional són drets irrenunciables de la vila i fonaments de la nació nicaragüenca".





Els opositors busquen com derrotar als sandinistes, dirigits per Ortega, de 75 anys, que al gener complirà 14 anys consecutius en la seva segona etapa com a president de Nicaragua, després de coordinar una Junta de Govern de 1979 a 1985, i presidir per primera vegada el país de 1985 a 1990.

Nicaragua té previst celebrar eleccions generals el 7 de novembre de 2021.