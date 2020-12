Núvols negres pel Corte Inglés aquest 2021

El Corte Inglés (ECI) pot perdre al voltant dels 1.000 milions d'euros aquest exercici, el que probablement l'obligarà a accelerar els seus plans de tancaments de centres i, en conseqüència, ajustaments entre els més de 80.000 empleats.





Fonts "molt pròximes" a la cúpula de ECI citades avui per Vozpópuli avancen pèrdues milionàries aquest any, passi el que passi en la important campanya de Nadal. De confirmar-se les males previsions, seria la primera vegada en aquest segle que aquest grup reporta pèrdues.





Pèrdues que serien molt importants, ja que significarien més que el benefici net acumulat en els últims quatre anys.





Donada la complicadíssima situació provocada per la pandèmia, no és d'estranyar que cadenes de grans magatzems acumulin pèrdues. Després del confinament total, nombroses autonomies han establert tocs de queda i limitacions d'horaris i mobilitat que dificulten l'arribada de clients.





Això ha obligat a El Corte Inglés a llançar ERTES aquesta tardor en autonomies com Astúries o Castella Lleó. A Galícia, els ajustos coneguts es limiten a el negoci de les cafeteries en els centres comercials de la Corunya, Vigo i Santiago.





CENTRES COMERCIALS A PELIDGRO

Vistos els mals resultats que s'acosten, de tots els centres gallecs el que més perill corre és, en principi, el de Marineda City.





No només per comptar amb un rival de la mateixa marca al centre de la ciutat, sinó també perquè ja figurava en la llista de comerços que ECI volia vendre o reduir la mida.













Llista que es va filtrar a principis d'anys i que és possible s'ampliï davant la recessió provocada pel coronavirus.





Una altra opció que maneja l'empresa, segons Vozpópuli, és la baixada de l'salari un 10%. Possibilitat que per ara és un rumor, ja que els sindicats diuen que no tenen, per ara, comunicació oficial a l'respecte.