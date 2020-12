Neymar a l'ull de la tempesta

Tal com van informar mitjans brasilers, el jugador pretén organitzar un esdeveniment per rebre el 2021 de cinc dies amb 500 convidats.





























La festa es pretén fer en una mansió llogada pel jugador de l'Paris Saint-Germain a Costa Verde, el municipi de Mangaratiba, a Rio de Janeiro, després de tornar al seu país per patir una lesió al turmell. El 6 de gener haurà d'estar de tornada per reprendre el seu treball al club europeu.





Cal destacar que, amb més de 190 mil morts, Brasil és el segon país amb més víctimes mortals a causa del coronavirus. A més, el país llatinoamericà té al voltant de 7.465.000 casos.





"Va contractar a una banda que tocarà diàriament per als seus convidats, al voltant de 500 en total", ha detallat el diari brasiler O Globo. I van afegir que, "per no molestar els veïns, va construir una mena de discoteca amb protecció acústica en un annex".





Encara no es coneix qui són els convidats, tot i que va transcendir que Neymar va prohibir usar els seus cel·lulars en l'esdeveniment, de manera tal d'evitar que es filtrin imatges d'aquesta celebració que durarà cinc dies.



Cal recordar per a 2020 Neymar ja va organitzar una megafiestas per donar la benvinguda a l'any nou.