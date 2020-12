El Barça tanca el seu (també) nefast 2020...sense Messi

El Barça tanca aquest pròxim dimarts 29 al Camp Nou, amb l'últim partit de lliga de l'any contra la Societat Esportiva Eibar, el seu (també) nefast 2020 que conclou embussat en la cinquena posició de la classificació, vuit punts per sota dels co-líders: Atlètic i Reial Madrid.



El tècnic barcelonista, Ronald Koeman, no comptarà per la confrontació davant l'equip de Jose Luis Mendilibar amb Leo Messi, al qual ha autoritzat a prolongar les seves vacances nadalenques, al costat de la seva família, a la localitat argentina de Rosario. Aquest diumenge, el cub ha precissat que Leo es recupera d'unes molèsties en el seu turmell dret.





Després de valuosa darrera victòria del quadre blaugrana a Valladolid, dimarts passat 22 , el capità del Barça va prendre un vol privat amb destinació al seu país, en companyia de la seva dona i fills...no sense abans participar en el triomf del seu equip a Zorrilla...i superar (amb el seu gol número 644 en un mateix club) un dels rècords de "O Rei" Pelé , fita que semblava, per cert, absolutament inassolible.







F.C. Barcelona





El "10" del Barça no estarà dimarts que ve en el coliseu barcelonista al costat dels seus companys, que ja s'han exercitat aquest diumenge a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en l'última cita d'un curs per a oblidar en clau blaugrana amb cap títol del primer equip masculí, tres inquilins en la banqueta, una humiliació sense precedents en la Champions League (atropellats pel Bayer Munic amb un 2 a 8 de vergonya) o la crisi provocada el 25 d'agost pel mateix Messi amb la seva intenció d'abandonar el club costi el que costi.





Amb Leo en posició de negociar el seu futur lliurement a partir precisament del 1r de gener, el quadre de Koeman buscarà una victòria davant l'Eibar per a no dir prematurament adéu a les seves opcions de lliga.





El dimecres dia 30 serà el torn de l'Atlètic de Madrid de Diego Pablo Simeone contra el Getafe i de la visita del Reial Madrid a l'Estadi Martínez Valero d'Elx.



Després d'enfrontar-se als de Mendilibar, la plantilla del Barça tornarà a lliurar el dimecres 30 i el dijous 31 de desembre per tornar a la feina a les installacions de Sant Joan Despí, cal esperar que amb Messi, el divendres 1 de gener.