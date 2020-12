A presó tres homes per un robatori violent en una casa a Cantallops

Tres homes d'entre 28 i 40 anys han ingressat a la presó provisional com a presumptes autors d'un robatori violent en una casa a Cantallops (Girona) on vivien un home --al qual van emmordassar i ataron-- i una dona, a la qual van immobilitzar.

















El 16 de març, els presumptes lladres van irrompre al pati de la casa i suposadament van atacar a la parella, informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest diumenge. Els assaltants van amenaçar a les víctimes amb un ganivet i les van colpejar per saber on tenien la caixa forta, que no van trobar a casa a l'estar en un edifici contigu --on la parella regentava un negoci de hostaleria--.





De la casa es van emportar uns 800 euros, joies i telèfons mòbils, després d'això van fugir mentre la parella seguia lligada, amb lesions, contusions i fissures.





Després d'obrir una investigació, els Mossos van identificar els presumptes autors --de nacionalitat dominicana-- i els van detenir el 18 i el 20 de desembre: un d'ells va ser arrestat quan anava a embarcar en un vol cap a República Dominicana.