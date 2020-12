Les vacunes arriben el primer dia a residències a tot Catalunya

Catalunya ha posat en marxa aquest diumenge en residències de totes les regions sanitàries la campanya de vacunació de Covid-19, que ha començat al migdia a la Feixa Llarga de l'Hospitalet (Barcelona) amb Josefa Pérez, de 89 anys, a qui li ha administrat la dosi la infermera Idoia Crespo.





















A la ciutat de Barcelona, la primera residència a vacunar ha estat el Mil·lenari de Ciutat Vella, informa la Conselleria de Salut en un comunicat.





A Sabadell (Barcelona) ho ha estat el centre Sabadell Gent Gran, ia Manresa (Barcelona) la residència assistida Font dels Capellans.

TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA

A la tarda, la campanya de vacunació ha seguit a la residència La Mercè a Tarragona ia la residència Natzaret a Móra d'Ebre (Tarragona) --amb la resident Antònia Sedó, de 93 anys, i la psicòloga Rosa Pino--.





També s'han administrat dosis al centre Creu de Palau de Girona: Esteve Font, de 93 anys, ha estat el primer a rebre la injecció i ha animat els joves a fer aquest mateix pas; després s'ha vacunat a l'auxiliar Imma Fornells, ha informat la regió sanitària en un comunicat.





A la província de Lleida, les dosis han arribat a l'geriàtric Lleida-Balàfia i al centre Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur (Lleida), segons un comunicat de les regions sanitàries de l'Alt Pirineu i Aran i Lleida.





A la ciutat de Lleida la primera vacunada ha estat Miracles Garcia, de 79 anys, i més d'ella han rebut la dosi uns 50 residents i una vintena de treballadors de la residència.





A la Pobla de Segur, la primera ha estat Leocadia Peña, de 85 anys, seguida d'uns 60 residents i una vintena de treballadors de al mateix centre.

RESIDÈNCIES PÚBLIQUES

Les nou residències triades per participar en la primera jornada de vacunació són públiques, grans i sense casos de coronavirus actualment.





Al llarg del dia han anat rebut les corresponents dosis, que hauran de repetir-se en dues setmanes --la vacuna s'administra en dos Tomás--.

EL RECORREGUT

Les 1.595 vacunes de Covid-19 per a aquesta jornada han arribat aquest diumenge a Catalunya procedents de Guadalajara després que la Guàrdia Civil es les lliurés als Mossos d'Esquadra, que les han traslladat a l'Banc de Sang i Teixits de Barcelona.





A partir d'aquest dilluns, 25 equips de vacunació s'encarregaran de traslladar a les residències les 60.000 dosis que arribaran setmanalment a Catalunya, que es guardaran en 25 seus a tot el territori.





A més, hi haurà una reserva addicional en els ultracongeladores de l'Banc de Sang de Barcelona, de manera que "si un centre va més ràpid i necessita vacunes extres, hi haurà aquesta reserva per poder fer una distribució ràpida", ha destacat la Conselleria.