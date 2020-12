Tom Cruise ordena construir un estudi anticovid en una antiga base militar secreta

L'actor i productor, de 58 anys, que té un romanç en secret amb el seu coprotagonista britànica Hayley Atwell, està gastant milions per adaptar una antiga base militar a Londres en un set de filmació per poder acabar la pel·lícula.

























Persones involucrades en la producció de la pel·lícula van revelar a l'tabloide britànic The Sun que la megaestrella de Hollywood està obstinada a acabar aviat de rodar sense més costoses interrupcions per la pandèmia de coronavirus.





Fonts de l'esmentat mitjà van donar a conèixer que el rodatge es traslladarà a l'antiga base de disseny de tancs ultrasecrets Longcross a Surrey des Leavesden en Herts, on Cruise es va enfurismar amb membres del seu equip per no complir el distanciament social.





En l'àudio filtrat es pot escoltar a un furiós Tom Cruise als crits contra els seus empleats: "Estem creant milers de llocs de treball, fills de puta. ¿S'entén? Si ho veig de nou, estàs fotut i acomiadat ", s'escolta a l'actor enmig del seu enuig. Cinc membres de personal van renunciar després de l'atac d'ira de l'actor.





Cruise, que també és productor de la pel·lícula, estava molt molest perquè tots els seus esforços per seguir filmant durant la pandèmia podien estar en risc. "No anem a cancel·lar aquesta maleïda pel·lícula. ¿S'entén? " , Diu l'actor als crits en un extracte de l'àudio que va ser lliurat a el diari The Sun per un empleat de la producció.





En un altre moment de la gravació, l'actor els diu: "Em preocupo per vostès, però si no em van a ajudar, estan fora. ¿D'acord? Veus aquesta vara? Quants metres és això? " , En referència a les mesures anticovid que ell mateix es va ocupar d'establir en les locaciones per evitar contagis en l'elenc i en l'equip de producció.





El protagonista de "Top Gun" ha estat el responsable de dissenyar els protocols de seguretat per tornar a rodar després de l'aturada que van viure durant l'any i que va obligar ajornar l'estrena de la setena entrega de la pel·lícula de la seva reeixida franquícia.





"Fa rondes diàries per assegurar-se que tot estigui funciona correctament, que la gent es comporti i treballi de la manera més segura possible. És molt proactiu quan es tracta de seguretat ", va declarar un informant a The Sun.





Se l'ha fotografiat amb una màscara en el set i està constantment atent que el seu compleixin els protocols en el set. Fins i tot va pagar de la seva butxaca USD 500.000 per un creuer perquè l'elenc i l'equip estiguin protegits durant els dies de filmació a Noruega.









Una font de l'rodatge va dir: "Tom i Hayley es van portar bé des del primer dia. La tancada, i totes les dificultats que el van acompanyar, els va acostar més. S'han estat veient després de la feina i ella ha estat a casa de Londres. Tots dos semblen molt feliços ".