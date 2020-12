La CNMC continua rebent queixes i consults relacionades amb les condicions dels préstecs ICO Covid

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha continuat rebent queixes i consultes relacionades amb la concessió de préstecs ICO Covid, de manera que, en el context actual de crisi econòmica i social derivada dels efectes de la pandèmia, i la possible concessió de nous préstecs d'aquesta naturalesa o la pròrroga dels existents, es mantindrà especialment vigilant.







En aquest sentit, continuarà realitzant els requeriments d'informació pertinents a les entitats financeres que es puguin veure afectades per aquestes pràctiques, amb l'objectiu de determinar si les seves actuacions són compatibles amb les normes de competència.



Així, la CNMC continua les investigacions que van arrencar durant els mesos del confinament gràcies a la posada en marxa de la bústia de denúncies (covid.competencia@cnmc.es). Amb aquesta iniciativa, va buscar centralitzar totes les denúncies i consultes de ciutadans i empreses referides a l'aplicació de les normes de competència en el context de la pandèmia.



Després de més de sis mesos de funcionament del "bústia Covid", el sector financer ha estat el que més consultes i denúncies ha generat per les possibles infraccions de la normativa de competència. En aquest sentit, arran de les primeres consultes rebudes i de diverses notícies publicades en els mitjans de comunicació, la CNMC va iniciar diligències prèvies i va realitzar una sèrie de requeriments d'informació a diverses entitats financeres.



Després de l'anàlisi de la informació recollida, la CNMC ha detectat l'existència d'una sèrie d'actuacions que podrien vulnerar la normativa de competència. A hores d'ara, la Comissió està analitzant la vinculació de productes creuats a l'hora de comercialitzar els préstecs ICO Covid (entre d'altres, assegurances, serveis d'alarma o la compra de televisors), la utilització d'aquests crèdits com a mecanisme per reestructurar productes financers preexistents , així com el pagament de despeses inicials per part dels beneficiaris dels crèdits, amb caràcter previ al desemborsament dels fons corresponents als crèdits concedits.



Per tot això, la CNMC investiga si aquestes actuacions podrien constituir una conducta deslleial que, per falsejar la lliure competència, afecti l'interès públic en un context de crisi derivada del Covid-19 i, per tant, constituir una infracció de la Llei 15 / 2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.