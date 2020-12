Cornellà demana al govern de Pedro Sánchez més recursos per al món local

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat una moció demanant a l' Estat més recursos per al món local, en especial iniciatives encaminades a enfortir un model de cogovernança en la gestió del Fons Europeu de Recuperació que s'han de destinar a palliar les conseqüències produïdes per la crisi de la Covid-19.









Antoni Balmón. Alcalde de Cornellà/ AMB









La mociódemana explícitament que la participació de les entitats locals en el Fons de la Unió Europea sigui proporcional al percentatge que l'administració local representa en la gestió de la despesa pública de l'Estat. Així mateix, s'adhereix a la demanda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que reclama al Ministeri d'Hisenda la creació d'un fons local de 3.000 milions d'euros per ampliar l'impuls de la recuperació econòmica i social. Aquest fons s'hauria de distribuir entre les entitats locals fonamentalment per criteri de població.





El text aprovat valora l'adopció de diferents mesures com el Reial Decret Llei 34/2020, que entre d'altres recollia les normes necessàries per poder fer efectiva la liquidació de la participació de les entitats locals en els tributs estatals corresponents a l'any 2018. Però, no obstant, també assenyala que per part del Govern d'Espanya s'haurien d’incrementar els recursos de les entitats locals amb noves iniciatives. Per exemple, com crear un fons extraordinari de 400 milions d'euros per palliar els dèficits produïts en la gestió del transport públic com a conseqüència de la crisi pandèmica.





MOCIÓ D'ALCALDIA





El text aprovat és una moció presentada per l'Alcaldia al ple de l'Ajuntament, celebrat dimecres, i que ha comptat amb el suport unànime dels grups polítics representats al ple municipal: PSC, ERC, Ciutadans, Podemos i En Comú- Movem Cornellà.





L'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha explicat que “ara ens toca defensar l’Ajuntament i el municipalisme, i per això presentem aquesta moció, per a demanar que l’Estat compleixi les seves promeses”.





El mes de novembre, el ple ja va aprovar una moció d'Alcaldia en la qual es demanava al Govern de la Generalitat recursos per al món local, entre altres qüestions. El text recordava que el compliment dels protocols i les mesures que ha anat acordant el Govern de la Generalitat per fer front a la crisi de la Covid-19 ha generat un fort impacte en els pressupostos municipals, que encara no han rebut cap ajut, i també reclamava que les entitats locals puguin participar de la planificació i gestió dels Fons Europeus.