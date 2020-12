Naturgy s'adjudica el subministrament elèctric de l'Hospital de Pandèmies

Naturgy ha aconseguit l'adjudicació de l'acabat d'inaugurar Hospital d'Emergències Isabel Zendal , més conegut com l'Hospital de Pandèmies, ubicat a la Ciutat de la Justícia de Madrid i que compta amb 40.000 metres quadrats i disposa de més de 1.000 llits en 20 unitats d'hospitalització , així com un total de 48 llocs de UCI i cures intermèdies.













La companyia que presideix Francisco Reynés ha aconseguit fer-se amb aquest contracte a l'ésser incorporat a un dels lots adjudicats actualment a la companyia. Aquest nou subministrament arriba a un volum anual de 6 GWh. Naturgy proveirà en aquest contracte un 100% de l'energia subministrada amb redempció de garanties d'origen (GDO s), s'estén fins a agost de 2021 i inclou una possible pròrroga per sis mesos addicionals.





















Aquesta adjudicació s'uneix a les licitacions aconseguides per Naturgy en l'últim any entre les que destaquen els contractes amb Correus, Telefónica, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, Hotusa o els metres de Barcelona, Bilbao i Màlaga , els tramvies de Múrcia i Saragossa, així com el subministrament a al Congrés dels Diputats, la Universitat Autònoma de Madrid o el Consell Superior d'Esports.





Aquests contractes s'emmarquen en la nova política comercial de la companyia que busca optimitzar la seva cartera de clients, tant d'energia com de serveis.









Naturgy compta a Espanya amb més de 7 milions de clients que tenen més de 11 milions de contractes de gas, electricitat i serveis, des del consumidor domèstic fins al terciari i industrial.