Detingudes 13 persones per clonar targetes SIM de tot Espanya a l'Hospitalet

La Policia Nacional ha detingut 13 persones, la majoria a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), per presumptament pertànyer a un grup dedicat a les estafes massives a Internet al clonar targetes SIM, després de rebre denúncies per estafa en diverses ciutats d'Espanya.





Les denúncies, rebudes a l'octubre, alertaven el robatori d'identitat per mitjans informàtics per després accedir als comptes bancaris dels afectats, ha explicat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.





Primer usurpaven la identitat de la víctima amb tècniques de 'phishing' a e-mails massius o webs que suplantaven a entitats bancàries, i després demanaven un duplicat de la targeta SIM de l'estafat al·legant pèrdua del mòbil.





A l'aconseguir la nova SIM, deixaven sense línia a el propietari i accedien al seu compte bancari per fer transferències a comptes de l'organització: a l'haver anul·lat la primera targeta telefònica, si el banc avisava per SMS de les transferències, l'afectat no rebia els advertiments .





En alguns casos van associar la targeta bancària a el telèfon mòbil per pagar sense necessitar el PIN, i els investigadors consideren que aquest grup actua amb "graons clarament diferenciats, que de forma estructurada i organitzada cometen delictes d'estafes, blanqueig de capitals i usurpació d'identitat" , amb funcions específiques per a cada persona.