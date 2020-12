La Generalitat manté l'alerta per vent després de rebre 32 avisos al 112

Protecció Civil de la Generalitat manté el matí d'aquest dilluns activada l'alerta Ventcat per fort vent al litoral i prelitoral de Barcelona, així com a les comarques centrals de Catalunya i a l'interior de Tarragona, després de 32 trucades a telèfon d'emergències 112 per vent, neu i onatge.













Els equips d'emergència han rebut 18 d'aquests avisos des de les 11 hores d'aquest dilluns, cap ha estat per incidències rellevants i majorment han ocorregut a la província de Girona, ha explicat Protecció Civil en un comunicat.





Els Bombers de la Generalitat han intervingut principalment per arbres caiguts a la via i també per fanals i teulades que s'han aixecat pel vent, que pot arribar als 72 quilòmetres per hora durant aquest dilluns segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) .