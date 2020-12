Marc Gasol: 'Vaig decidir invertir en gent, invertir en equip, invertir en el que tant m'ha donat a mi que és el bàsquet'

El programa de cultura financera Molt per Fer, posat en marxa per CaixaBank, continua el seu cicle d'entrevistes amb persones referents dels seus sectors amb l'objectiu de donar a conèixer conceptes bàsics d'economia lligats als projectes vitals de la població.





Després d'iniciar el projecte entrevistant la cuinera i empresària Samantha Vallejo-Nágera, el nou protagonista de Molt per Fer és Marc Gasol qui, a través de la seva experiència, ha parlat sobre com construir alguna cosa que perduri en el temps. "Després de diversos anys jugant vaig decidir invertir en gent, invertir en equip, invertir en el que tant m'ha donat a mi que és el bàsquet", revela el jugador recentment fitxat per Los Angeles Lakers.





Marc Gasol ha explicat com, amb tan sols 23 anys, va prendre el risc d'anar a provar sort a la NBA deixant enrere la seva casa i la seva carrera. "Era anar a una altra ciutat, lluny de la teva gent. Un altre tipus de bàsquet. Un canvi molt brusc, per descomptat. Però era una cosa que em venia de gust fer, que sentia que havia de provar ", afirma Gasol, que també reconeix que el risc era moderat atès que ja havia viscut i jugat als Estats Units durant la seva etapa a l'institut coincidint amb el fitxatge del seu germà Pau per Memphis Grizzlies.





Entrevistat per la periodista Helena Resano, Marc Gasol ha aprofundit en els motius que l'han portat, amb el temps, a tornar a Girona i invertir en el projecte de recuperació d'un club històric del bàsquet nacional.





"Va significar moltíssim per a mi la ciutat de Girona, i, d'alguna manera, després de diversos projectes de bàsquet que no havien funcionat a la ciutat vam decidir començar un nou projecte de bàsquet", ha assenyalat Marc Gasol.





En aquest sentit, Gasol ha reconegut que es tracta d'una decisió molt meditada i ha destacat la importància de comptar amb un bon equip a l'hora de llançar-se en una nova aventura com aquesta. "Comptem amb un grup de persones que treballen en el dia a dia que em donen molta tranquil·litat. Viuen el club com el visc jo, tenim els mateixos valors, i m'ajuden moltíssim ", assegura el jugador català.





Per a Marc aquest projecte és una inversió per als nois que formen part de club. A més de l'àmbit esportiu, a cada un d'ells els inculquen hàbits saludables, consciència pels estudis i els ajuden a enfocar el seu futur. "A mi, personalment, em enriqueix moltíssim a nivell emocional i m'ajuda a aprendre moltes coses noves d'ells", afirma orgullós.





"Invertim molt esforç en transmetre als més joves el que hem après nosaltres", sentencia el protagonista del segon episodi de Molt per Fer, el nou programa d'educació financera impulsat per CaixaBank.





Així mateix, Helena Resano, periodista encarregada de conduir el cicle d'entrevistes del programa Molt per Fer, també ha entrevistat a Xavier Puig, professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management. Per completar l'experiència de vida de Marc Gasol, que ha afirmat que en les diferents etapes de la seva vida ha valorat el risc que suposa invertir en un projecte, Xavier Puig aprofundeix en el concepte de la inversió.





En la seva intervenció, l'economista ha destacat que, per obtenir rendibilitat, cal assumir certs riscos. "Com més risc s'assumeixi, més rendibilitat s'exigeix. I com més rendibilitat es vol, més risc s'ha d'assumir. Però no només en finances, també a la vida. De fet, encara que sigui inconscientment, sempre fem aquesta anàlisi cost-benefici, rendibilitat-risc. I en finances és igual, només que és més fàcil perquè és quantificable ", ha afirmat Puig.





Compromesos amb l'educació financera





CaixaBank està compromesa històricament amb l'impuls de l'educació financera. Com a part del model de banca socialment responsable, l'entitat se centra en la millora constant de la cultura financera de clients, accionistes i, en general, de tota la societat.





Aquest model ha permès, durant molts anys, impulsar el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per tal d'ajudar en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar.





L'entitat ha creat recentment un nou hub, ubicat dins el portal global de cultura financera de l'entitat, denominat CaixaBank Life, en què s'agrupen tots els continguts desenvolupats per l'entitat en matèria de cultura financera per apropar conceptes bàsics d'economia a tots els públics, tant els aportats en les jornades presencials com les virtuals.





A més d'aquest portal, destaquen els nous i innovadors continguts creats per xarxes socials i tot tipus de suports amb l'objectiu d'arribar a tots els públics, com la col·laboració amb influencers en la iniciativa "Finances per a followers" o el podcast "Economia quotidiana" , disponible a les plataformes d'àudio iVoox, iTunes o Spotify, entre d'altres.