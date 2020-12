Les morts a casa per malalties no relacionades amb el coronavirus van augmentar un 26% a Catalunya entre març i maig

Més de 100.000 persones van morir a Espanya durant els mesos del confinament per causes que no tenien relació amb el coronavirus. La xifra no sorprèn, ja que és molt similar a les registrades entre els mesos de març a maig durant els últims anys, entre 2016 i 2019.









La diferència respecte als anys anteriors va ser el lloc on van morir aquestes persones. Si normalment ho feien en hospitals, aquest any moltes més persones han mort a casa seva. Segons les dades de l'INE, al març, abril i maig van morir un 15% de persones menys als hospitals espanyols, mentre que les morts en els domicilis per causes no relacionades amb el coronavirus van augmentar un 24% i les morts a les residències un 38 %.





La reducció de malalts de patologies no relacionades amb el covid a les urgències era evident, i els serveis d'emergències no van trigar a adonar-se'n. Aquesta sensació es va fer realitat quan van aparèixer les xifres de l'augment de morts a casa.





No totes les comunitats autònomes van viure la mateixa situació durant la primera onada de la pandèmia. Per exemple, a Madrid hi va haver un gran col·lapse del sistema sanitari, mentre que en altres comunitats autònomes com Murica, els serveis d'emergències encara podien atendre persones amb diagnòstics no relacionats amb el coronavirus.





Catalunya i Aragó encapçalen la llista

Les comunitats on més va augmentar la mortalitat domiciliària van ser Catalunya i Aragó, on les defuncions en els domicilis van augmentar un 26% i un 25% respectivament. A la Comunitat Valenciana les morts a casa per motius externs al coronavirus van augmentar un 10%, però ja abans era la comunitat amb més mortalitat domiciliària, per la qual cosa l'augment no va ser tan significatiu. Aquestes xifres de l'INE inclouen tot el període des de gener a maig, per la qual cosa no mostren tan sols els mesos de confinament.

Els ictus, les hemorràgies digestives i els infarts eren les patologies que més preocupaven als treballadors d'emergències mèdiques, ja que si bé era natural que algú amb simptomatologia lleva no acudís a un hospital, era molt greu si ho feia algú que patia, per exemple, un ictus.

Segons mostren les dades de l'INE, les morts a casa van augmentar en tots els grups de malalties. Aquesta situació es va donar també a les residències. Per contra, el nombre de persones mortes en els hospitals es va reduir en totes les patologies.

Augment de morts per tumors Els tumors van ser les malalties en les que va créixer més el nombre de persones que van morir a casa. No van augmentar les morts per càncer, però sí on morien les persones amb càncer. Si abans de la pandèmia un 65% de persones amb càncer moria a un hospital i un 25% a casa, durant el primer confinament, les defuncions als hospitals es van reduir fins al 56% i les defuncions a casa van augmentar fins al 35% .

A les residències, les malalties de sistema circulatori van ser les que més van augmentar en nombre de morts, passant de 4.393 de mitjana entre 2016 i 2019 entre març i maig a 5.784 en el mateix període del 2020.