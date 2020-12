Dues dones valentes que s'han vacunat contra el Covid

Semblava que no arribaria mai i aquest diumenge ja han rebut les primeres vacunes contra el covid dues persones a Espanya. S'ha posat el primer esglaó cap a l'esperança de vèncer a la bestiola assassina que tantes persones i coses s'està portant per davant. És una bona notícia que ajuda a mantenir les esperances de guanyar-li la batalla més aviat que tard. Es tracta de no seguir perdent vides i reactivar la gran crisi econòmica i social que s'està vivint. Són tantes les famílies que ho estan passant malament que posa els pèls de punta. Tampoc cal oblidar-se dels empresaris i comerciants que estan patint les conseqüències econòmiques i es veuen obligats a fer ERTOs o tancar definitivament les seves empreses o negocis. És un drama el que s'està vivint, i la majoria de les vegades en una trista solitud, sentint-se impotents, sense poder fer res per solucionar-ho.





Aquest diumenge vèiem les imatges de les primeres persones vacunades. Ho feien amb el convenciment i la seguretat que fer-ho era bo, i se sentien alleujades pel fet en si. És més, donava la sensació que amb les seves paraules convidaven als altres, sobretot a aquelles persones que tenen encara objeccions a posar-se-la. Era la imatge de l'esperança. Curiosament les primeres persones "afortunades" a ser receptores de les vacunes eren dones, una d'elles d'una residència, amb molts anys a l'esquena; i l'altra, una infermera jove. Dos exemples de valentia que ens han donat un missatge exemplar a tots. No mostraven por, ni preocupació, sinó la sensació de deure complert i l'exemple per a tots d'acceptar les indicacions dels experts: cal vacunar-se per un mateix i pels altres. L'egoisme individual ha de deixar pas a la responsabilitat col·lectiva que tanta falta fa en moments com aquests.





Les dues dones no han estat conillets d'índies, sinó les valentes que han sortit les primeres de la meta. L'exemple de la responsabilitat, la solidaritat i el sentit ètic de la situació són tres premisses imprescindibles en situacions com la que estem vivint tots. És la mateixa, per desgràcia, de tota la ciutadania, independent de la seva situació social econòmica i política. El covid no entén de classes socials, com la mort, l'últim acte social que per desgràcia que ens fa a tots iguals.





Les dones sempre han estat i seguiran estant en la primera línia de la lluita, tot i no ser reconegudes prou. Amb la pandèmia a sobre tampoc han renunciat. Estan acostumades a fer-ho sense que ningú els hi demani, forma part del seu ADN. El sacrifici, el sentit del deure i la solidaritat empeny les dones a enfrontar-se ara a la pandèmia. No vol dir que els homes no facin res, no és cert, però és significatiu. O només és una estratègia? Que dues dones decidides hagin donat exemple a tota la societat. És com ha de ser, però és bo reconèixer-ho. Dues dones valentes que ens han donat una lliçó de dignitat i solidaritat a tota la societat.