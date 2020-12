El Barça femení té una altra cita amb la història la propera Diada de Reis

El Camp Nou serà l'escenari el proper dia de Reis, no tan sols d'un apassionant derbi de la competició de lliga femenina entre el Barça i l'Espanyol, sinó de la presència mig segle més tard d'un combinat blaugrana de futbol de dones al coliseu barcelonista.





L'embrió de l'actual i exitós conjunt que dirigeix Lluís Cortés, va jugar a l'Estadi barcelonista (davant 60.000 espectadors) el dia de Nadal de 1970 sota el nom de Selecció Ciutat de Barcelona que va empatar sense gols davant la Unió Esportiva Centelles en una matinal que va completar el primer equip masculí en una confrontació amb el CSKA de Sofia.









Cartell oficial de l'Barça-Espanyol femino de el proper Dia de Reis al Camp Nou









50 anys més tard i de forma molt cruel a conseqüència de la tràgica pandèmia global que condiciona les nostres vides o qualsevol esdeveniment, la commemoració d'aquest emblemàtic partit no podrà comptar amb la presència de públic a les grades. Un públic cada vegada més nombrós i militant (fins que es va poder a anar als estadis) en les trobades que disputa el Barça femení en el preciós Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí.





Els de Lluís Cortés segueixen exhibint la dinàmica positiva que els va proporcionar, amb molta autoritat, l'últim títol de Lliga imposant-se a bon Atlètic de Madrid i, després de tretze jornades d'aquesta atípica temporada, lideren la taula classificatòria amb 30 punts per davant de les noies del Reial Madrid (28) i de l'esmentat quadre atlètic (27) que un curs més està demostrant un gran nivell.





L'Espanyol de Rubén Casado es troba en tretzena posició amb 13 punts ... en una nova oportunitat per seguir participant en l'elit del futbol femení a Espanya després que el context excepcional provocat per la crisi sanitària evités el seu descens de categoria, arrodonint una pèssima temporada, al decidir les autoritats futbolístiques donar per finalitzada la competició mantenint als equips del passat curs.





Està previst que, amb ocasió d'aquest Barça-Espanyol tan especial, una representació de les jugadores que van iniciar la trajectòria de la secció, pugui estar present al Camp Nou seguint els preceptius protocols a què obliga la dramàtica situació sanitària que viu el món .