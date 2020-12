Terrassa instal·la càmeres de videovigilància en deu "punts negres" de la ciutat per detectar conductes incíviques

Una desena de punts negres de Terrassa ja disposen de càmeres de vigilància exterior per detectar actituds incíviques persistents o abocaments indeguts. La mesura s’emmarca en el paquet d’accions que el govern municipal va adoptar a finals d’octubre per reforçar i millorar la neteja i recollida de residus a la ciutat. Els espais on s’han col·locat els primers dispositius formen part dels 109 punts conflictius on el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa ha detectat que s’hi sol acumular brossa de manera constant. Els deu indrets escollits són punts sense afectació directa de gravació en l’àmbit privat i que es troben als barris de Sant Pere Nord, la Maurina, Ca n’Anglada, Can Boada, les Martines i les Arenes, la Grípia i Can Montllor. La previsió de l’executiu local és poder estendre la mesura fins disposar d’una trentena de punts de control.





L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha explicat que "millorar la neteja de la ciutat és una prioritat" pel govern municipal. Ha assegurat que "es tracta d’una cursa de fons" i ha indicat que "de cara l’any vinent, aquestes línies d’actuació tindran continuïtat i se n’engegaran altres que vénen recollides al Pla de Prevenció de Residus Municipals 2018-2030, com el seguiment del contracte-programa amb Eco Equip, la revisió de l’ordenança municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus o els treballs previs per a la implantació de la cinquena línia de càrrega lateral”. Ballart ha fet aquestes declaracions en una visita a un dels punts de control ubicat a la cruïlla del carrer de Santa Marta amb Mossèn Àngel Rodamilans.













Les càmeres enregistraran de manera continuada durant les 24 hores del dia i les imatges es guardaran durant un mes, excepte en aquells casos en què s’acrediti la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de les persones, béns o instal·lacions. La inversió realitzada pel subministrament, la instal·lació i la posada en marxa del sistema ha estat de 14.946 euros.









L'objectiu d'aquesta mesura és detectar els actes incívics i la pro-activitat del servei municipal tant en les recollides, com en el seguiment i control. Amb aquest sistema, que serà gestionat pel servei de Medi Ambient a través dels inspectors de residus, s’aportaran les proves necessàries dels incompliments a l’Ordenança Reguladora de la Neteja Pública i de la Gestió dels Residus de Terrassa.





Programa de mesures urgents





Aquest programa de mesures urgents s’emmarca en les línies d’actuació contemplades al Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals de Terrassa 2018- 2030 per millorar, entre altres aspectes, la neteja de la ciutat, reduir els comportaments incívics, fomentar l’ús de les deixalleries municipals, el servei gratuït de recollida de voluminosos i fer, en definitiva, una correcta gestió dels residus.





A banda de la instal·lació de càmeres, el programa de mesures urgents també ha contemplat el reforç de la plantilla d’Eco-Equip amb la contractació temporal de 100 persones; i pel proper 2021 es faran les contractacions temporals necessàries per implementar la recollida diària de la fracció d'envasos de recollida posterior i mantenir el nivell actual del servei de recollida de voluminosos, mentre les accions de conscienciació no aconsegueixin els fruits desitjats i els i les ciutadanes únicament dipositin els voluminosos quan prèviament hagin contactat amb el servei; la implantació de la quarta línia de càrrega lateral, finalitzada en el seu gruix més important el 21 de novembre, i l’adquisició de quatre vehicles nous de recollida, incorporats a la flota a mitjans de novembre; l’ampliació de l’equip d’inspecció als caps de setmana i l’increment de personal fins a duplicar la plantilla d’inspectors de residus, per garantir el control de les bateries i aixecar actes que serviran per, si s'escau, imposar sancions a les persones que incompleixen la normativa.





Totes aquestes actuacions s’acompanyen d’una campanya informativa que focalitza el missatge cap a una mateixa temàtica: recordar a la ciutadania que no ha de deixar res fora dels contenidors i que s’ha de fer una correcta gestió i selecció de la brossa.





Aquest objectiu s’està treballant amb l’equip d’informadors ambientals a peu de carrer i també col·locant cartelleria als edificis, missatges a les xarxes socials corporatives, i també al web municipal www.terrassa.cat.