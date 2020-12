La Fundació Jiménez Díaz encapçala la llista dels deu millors hospitals d'Espanya

La Fundació Jiménez Díaz (Madrid) encapçala la llista dels 10 millors hospitals d'Espanya, segons recull l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) 2015-2019, elaborat i presentat aquest dilluns per l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada.













Al llarg dels últims cinc anys, l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital de la Pau (Madrid) s'han intercanviat el segon i el tercer lloc, mentre que l'Hospital Gregorio Marañón (Madrid) i l'Hospital Quirónsalud Madrid han ocupat en la majoria dels anys la part mitjana de la taula.





En 2019, l'Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) apareix en sisè lloc, seguit de l'Hospital Universitari Clínic San Carlos (Madrid), l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe (València), el Centre Mèdic Teknon (Barcelona), i l'Hospital Quirónsalud Barcelona. En anys anteriors, encara que no en 2019, el Verge del Rocío de Sevilla i el Ramón i Cajal també han format part de el top 10.





Aquesta classicació es desprèn de el llibre 'IEH 2015-2019. Cinc anys de sanitat a Espanya ', publicat per' Prot ', un manual que recull els rànquings dels millors centres hospitalaris espanyols de les últimes cinc edicions, tant a nivell general, autonòmic i per especialitats; i que a més analitza la situació i evolució del Sistema Nacional de Salut en aquest període, caracteritzat l'últim any per la vivència de la pandèmia





Així, la Fundació Jiménez Díaz ha estat escollida, de manera unànime en la sèrie històrica de l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) 2015-2019 segons informa la institució, com a millor centre hospitalari d'Espanya, "afermant el reconeixement entre la mostra representativa de professionals consultats al llarg de les cinc edicions ".





El gerent de l'Hospital de el grup Quirónsalud, Juan Antonio Álvaro de la Parra, confessa en una entrevista recollida en el llibre que aquest lideratge de la Fundació Jiménez Díaz ve sustentat en "l'esforç, professionalitat, i compromís" de totes les persones que formen part de la institució per avançar en una mateixa direcció i millorar cada dia. "No es tracta de treballar més, sinó de treballar millor, de forma més eficaç i eficient. En treballar en l'eficiència de forma permanent", afirma.





D'aquesta manera, Madrid és la comunitat autònoma amb més presència d'hospitals en el top 10 de el rànquing nacional durant les 5 últimes edicions de l'IEH. "Al costat de la Fundació Jiménez Díaz destaca la presència en totes les edicions de l'Hospital Universitari La Pau, que s'ha anat alternant en les diferents edicions entre la posició segona (2018 i 2016) i tercera (2019,

2017 i 2016) ", afegeix l'Institut Coordenades.





També assenyala dins de la representació madrilenya dels millors hospitals espanyols a l'Hospital Universitari Gregorio Marañón i a l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, al costat del Clínic San Carlos, aquest últim present entre els 10 millors ininterrompudament des 2016, en substitució de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal, que va tancar el top 10 a la primera edició de 2015.





TAMBÉ HI HA PRESÈNCIA CATALANA





"Catalunya és, al costat de Madrid, el territori amb major nombre de centres hospitalaris en el top 10 nacional dels millors hospitals d'Espanya, al comptar amb una representació de quatre hospitals, ja que al Clinic de Barcelona (que s'ha anat alternant amb la Pau entre la segona i la tercera posició) se li han unit durant tot el quinquenni l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'Hospital Quirónsalud Barcelona, i el Centre Mèdic Teknon ", valora.