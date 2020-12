Casado demana a Sánchez una gestió eficaç amb les vacunes sense "propagada" ni "intentar vendre èxits que són aliens"

El líder de PP, Pablo Casado, ha exigit aquest dimecres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que l ' "esperança" que suposa la "bona notícia" de l'arribada a Espanya de la vacuna "no es vegi barrejada amb propaganda". Al seu entendre, "lluny d'intentar vendre èxits que són aliens", el Govern ha de gestionar de manera "eficaç" perquè la logística arribi a temps a les comunitats.













Així s'ha pronunciat Casado en un vídeo difós pel partit després de visitar una empresa de logística, distribució i integració en un polígon de la Llagosta (Barcelona), al costat del president del PPC, Alejandro Fernández.





Està previst que en aquesta jornada --la novena setmana consecutiva que acudeix a Catalunya-- es reuneixi també amb el gremi d'hotelers de la capital catalana i mantingui una trobada amb empresaris i comerciants de Barcelona Oberta.





Casado ha posat en valor la "eficaç" gestió de la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, en nom de la "coordinació europea", així com el treball dels investigadors i la col·laboració publicoprivada que ha fet que en uns mesos s'hagi pogut comptar amb "diverses modalitats de vacuna" per poder "eradicar aquesta terrible pandèmia".





"Hi ha esperança després de mesos tan complicats i aquesta esperança no es pot veure barrejada amb propaganda. És una notícia positiva que per fi hi hagi una vacuna que pugui acabar d'una vegada per totes amb aquest maleït virus", ha emfatitzat.





DONAR MITJANS ALS SANITARIS PER FER-HO RÀPID





Després de recalcar que aquesta pandèmia ha deixat "més de 70.000 morts" a Espanya, "un milió de contagiats" i moltes famílies "trencades", el president dels populars ha subratllat que aquesta "esperança" i aquest "optimisme" ha de veure acompanyat per una "gestió eficaç" amb la vacunació.





"Lluny d'intentar vendre èxits que són aliens, cal respondre al fet que la logística arribi a temps, de forma equitativa a totes les comunitats autònomes, i que els sanitaris que han d'administrar aquestes vacunes als centres de salut administrats per les CCAA tinguin tots els mitjans per fer-ho de forma ràpida ", ha postil·lat.





A més, ha defensat que els grans i les persones més vulnerables, que són "els primers a rebre la vacuna", puguin tenir "tranquil·litat" en aquestes dates, més quan molts han hagut de viure "en soledat" el Nadal per no poder rebre la visita de les seves famílies.





Casado ha insistit que la vacuna és una "notícia positiva" que ha omplert d ' "esperança" i ha confiant que es pugui administrar "com més aviat" a la "immensa majoria dels espanyols" per acabar amb aquest "maleït virus" i poder "recuperar el futur que aquesta pandèmia" ha "robat" en els últims mesos.





El president del PP ha assegurat que el seu partit espera que la vacunació serveixi també per "reactivar" el teixit productiu, que és el que "demanen els autònoms, els empresaris i els treballadors", ja que, segons ha dit, a Espanya hi ha gairebé quatre milions d'aturats, prop de 750.000 espanyols que segueixen en ERTE i un milió d'autònoms "al ràfec".





VISITAR LA "CATALUNYA REAL"





El president del Partit Popular ha ressaltat que s'ha traslladat de nou a Barcelona "per visitar a la Catalunya real i a les persones que cada dia aixequen la persiana per crear ocupació i oportunitats".





A més, ha posat èmfasi en el pla de xoc econòmic del PP, que passa per baixar els impostos a les empreses, donar més flexibilitat i eliminar traves burocràtiques i ampliar els ERTO als pròxims mesos. Segons la seva opinió, cal "ajudar les persones que generen oportunitats i prosperitat".





Casado ha subratllat que a Catalunya es paguen "més impostos" que en altres regions i també hi ha "més burocràcia". I ha ressaltat que durant aquests anys "s'ha parlat molt de les preocupacions dels partits que estan al Govern de la Generalitat i no de les preocupacions reals de la gent, que vol una feina i tenir millors serveis públics".