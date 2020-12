Un veí salva un nadó de 15 mesos que va caure per una finestra

L'alcalde de Ferrol, Àngel Mato (PSOE), ha transmès aquest dilluns "les gràcies en nom de la ciutat" a Álvaro Fraga, un veí de barri de Recimil que en el migdia de divendres passat, 25 de desembre, va atrapar en l'aire , entre els seus braços, a un nen de 15 mesos que s'havia precipitat des de la finestra del seu habitatge a la plaça de Sevilla.





Álvaro Fraga amb l'alcalde de Ferrol





'Pitu', com afectuosament l'anomenen els seus coneguts i amics, estava amb els seus gossos i, alertat per una veïna, es va situar just sota la finestra per frenar la caiguda de l'infant des del primer pis.





El regidor ha rebut en l'Ajuntament a què alguns ja cataloguen com "l'heroi de Recimil" en una recepció desenvolupada des de les 11,30 hores d'aquest dilluns en un dels salons de l'Alcaldia. En la trobada, Mato ha destacat que "el que va poder ser un drama, s'ha convertit en una notícia feliç" i ha posat en valor "el comportament i la rapidesa per evitar una situació que podia haver estat dramàtica".





AGAFAT AL VOL





Per la seva banda, Álvaro Fraga s'ha mostrat "molt agraït per aquest reconeixement", al mateix temps que "aclaparat". "Jo vaig fer el faria qualsevol altra persona que es trobés en aquest mateix lloc i en les mateixes circumstàncies, el més important ha estat que hem tingut un final feliç", ha sentenciat.





El veí ha destacat que tot va succeir molt ràpid. "Quan estava passejant als meus tres gossos, una veïna va comentar que venia molt nerviosa perquè acaba de veure a un nen apuntat a una finestra", ha explicat.





Va ser llavors quan van dirigir la seva mirada a la zona i va veure "a l'infant assegut a la lleixa". "Ens dirigim al lloc i ja em vaig posar sota de la finestra, intentant que el nen no es fixarà en mi, mentre altres persones van acudir a cridar els pares per explicar-los el que passava", ha narrat.





Quan Álvaro Fraga es trobava sota la finestra, el nen es va moure i es va precipitar. El veí el va rebre amb els braços oberts i el va agafar "al vol". El jove ha explicat que, en un primer moment, el nadó "ni va plorar i només ho va fer transcorregut un temps i a l'adonar-se que no em coneixia de res".